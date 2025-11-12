新壽圍籬廣告費納解約金 藍綠議員批不合理

新壽工地圍籬換新新併的廣告費用4萬多元，也被納入解約金內。（記者何玉華攝）

輝達落腳北士科T17、T18基地，台北市政府已將新光人壽（新壽）解除T17、T18地上權的金額四十四億三四〇六萬四〇八五元送議會備查，金額細項竟包含除草、環境維護、新新併Logo調整等，議員顏若芳直呼不合理，游淑慧說「什麼錢都要賺」；議員曾獻瑩認為，與其糾纏費用名目，更應思考時間成本；議員簡舒培擔心，市府說願意概括承受的輝達，知不知道要付出那些費用，市府別「賠了夫人又折兵」。副市長李四川表示，新壽認為是成本，所以都列入。

議長：今列入議程 送大會討論

議長戴錫欽指出，新壽案將在今天中午的程序委員會中列入議程，送下午的大會討論；各黨派議員幾乎一面倒要求市府縮短解約及與輝達重新議約的流程，議會也會以最快效率完成備查程序。國民黨團今天也將甲級動員， 讓此案盡速塵埃落定。

除草費逾80萬元 也要市府支付

新壽提出的解約費用中，包含工地圍籬換新新併Logo調整費約四萬五千元、除草費八十幾萬元。顏若芳說，總金額雖在可接受範圍，但細項有些不該市府付的成本，雖然金額不多，但不合理，包括「新新併」的Logo調整費及前三年的租金。新壽自己不開發，怎能叫市府退租金；應從五月輝達宣布後談解約開始退租，頂多退還今年的部分。

游淑慧說，看到新壽提的內容只想苦笑；新壽標走了土地幾年不開工，環境維護是租客本該做的事，還有文件翻譯費、律師費就算了，連市府一開始就不同意金控合併開發案移轉的「新新併」Logo調整費也要北市府付，一邊委曲求全，一邊又能拿就拿的開價，「什麼錢都要賺」。

曾獻瑩則說，應以時間的成本效益來看，與其糾纏費用名目，不如思考延遲解約衍生的時間成本。輝達在台北設立總部的戰略意義更重要，應盡速通過解約協議。

簡舒培認為，市府要爭取輝達，只要新壽願意解約，能出具單據，就不能不給錢，但不該是市民買單；關鍵是輝達知道這些內容嗎？市府到底跟輝達怎麼談？談到什麼程度？輝達知道要付出多少成本來拿到土地嗎？否則跟新壽解約了，輝達這邊談不成，市府先賠的不說，過去幾年的租金也沒了，是賠了夫人又折兵。

北市府十日送議會備查的新壽履約支出總額，經會計師審查刪減四千餘萬元後，總計為四十四億三四〇六萬四〇八五元，因未及編列預算且無法自行調整，預計動支平均地權基金支應。市府先前表示，除了市府退回新壽的錢，多出來的部分，輝達願概括承受。

