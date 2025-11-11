颱風逼近 高雄26滯洪池排空 屏東2水庫放水

高雄輕軌沿線樹木在颱風前夕全面加固。（捷運局提供）

鳳凰颱風來襲，高市府完成防颱整備，總計排空二十六座滯洪池，增加滯洪量達四九九萬噸，屏東縣兩個水庫預防性放水，台東縣部分公路暫時封閉；澎湖縣政府宣布今天停止上班、停止上課。

平地雨量200毫米 山區上看500毫米

高雄預估鳳凰颱風過境總雨量為平地上看二百毫米、山區上看五百毫米，今天將出現局部短暫陣雨，明天有大雨或局部豪雨發生機率，伴隨東北季風增強風力。

請繼續往下閱讀...

今天又逢南部大潮對高雄影響較大，颱風將推升潮位高度十公分，提醒沿海低窪地區嚴防海水倒灌或淹水；高雄市水利局完成九十三處固定式抽水站、二八六台抽水機組整備，將投入一八六人操作，並於各易淹水地區，預佈一三三台移動式抽水機；高雄輕軌車站與沿線措施完成防颱整備，包括檢視樹木傾斜儀、為樹木加固。

屏東恆春半島東岸已出現大浪與十二級以上陣風，恆春半島今天累積雨量可達兩百毫米以上，恆春龍鑾潭水庫昨天下午起進行預防性放水，牡丹水庫昨晚也調節性放水。屏東雙流、墾丁森林遊樂區，以及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，今起預警性關閉。

雙流、墾丁封園 南橫向陽封路

公路局南區分局為維護用路人安全，關山工務段昨晚十點預警性封閉南橫公路向陽至初來路段。另外，南迴公路南興路段及多良路段，恐掀巨浪衝擊，昨天傍晚已預警性封閉北上車道。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法