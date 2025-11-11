屏東開發六塊厝園區 首家廠商動土

屏東縣政府與台糖合作開發的六塊厝產業園區招商順利，以勒鋼鐵公司昨日舉行新廠動土典禮，縣府表示，這是園區首家動土的廠商，象徵六塊厝產業園區正式邁入實質開發與創造就業的新階段，為屏東產業鏈揭開嶄新篇章。

以勒鋼鐵新廠基地占地約〇．六公頃，投資金額達二．七億元，未來將專注於高效能鋼材製造與智慧化金屬加工領域，導入高階製程，可望帶動上下游供應鏈的升級轉型；總經理林正忠表示，台積電供應鏈積極往屏東發展，高鐵也要延伸到屏東，該公司決定設廠深耕，新廠工期約四百天，預計後年完工。

周春米表示，六塊厝產業園區緊鄰屏東科技產業園區與屏東科學園區，已形成新興產業聚落，兼具交通便利的優勢，未來將發揮群聚效應，吸引更多企業進駐，預估可創造兩百七十六億元以上的年產值與六百七十二個就業機會。

六塊厝產業園區佔地十九．六七公頃，總開發經費廿五億元；土地由台糖提供與屏東縣政府共同開發，產業用地十二．三九公頃，其中六．四三公頃由屏縣府辦理出售，台糖五．九六公頃為出租，屏縣府的招商均已完成，共有七家廠商，以勒鋼鐵為第一家動土的業者，其餘還有汽、機車零件製造業、金屬製品、電子零組件、化粧品製造業等，預計兩年內全部啟用。

