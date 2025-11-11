開路卡30多年 研議「平面方式」過卑南遺址

卑南遺址考古現場是道路用地，但受制於文資法無法開通。（記者黃明堂攝）

卑南遺址公園「考古現場」為都市計畫道路用地，受制於文化資產保存法，卅多年來開不了路，現地挖掘所展示的遺跡也被批評無看頭、乏人氣；相關單位原本打算以高架方式開路，也被文資審議委員會否決。縣府表示，因應治水及交通需求，各方目前共識是不下挖方式鋪設平面道路，技術上沒問題，只待文資審議委員會通過。

地方有共識不下挖 待文資局審議

卑南遺址為日本學者鳥居龍藏於一八九六年發現，但直到一九八〇年，南迴鐵路興建台東車站，挖出大量石板棺等文物，才受到重視，考古學者估計地底仍埋藏豐富文物，但決定現況保存，不進行全面考古發掘。目前的「考古現場」為一九九六年設立的棚架式展示區，原本要開闢道路，但因挖出文物，工程停擺，做為展示場至今，地目仍屬縣府道路用地。

請繼續往下閱讀...

曾討論高架道 因須挖樁被否決

當地居民迫切需求開闢道路，且此段每逢大雨即積水成河，卅多年來不斷陳情，要求開挖道路；縣議員李建智昨天質詢指出，考古現場就一堆石頭，遊客來看了都搖頭，也很少人會來第二次，居民不斷陳情要求開路，數年前各方也有興建高架道路，避免開挖遺址的構想，但也無進展，一條道路就因一〇八公尺的考古現場阻斷，通不了車。

居民盼計畫道路開通 並解決淹水

縣府文化處及建設處說，高架道路方案，因兩側必須開挖基樁，被文資審議委員會否決，今年相關單位會勘達成的共識是不進行任何挖掘，以平面方式在地表上鋪路，縣府已提報評估的需求給文化部文資局，據了解應該是下週就會審查，如果審查通過的話，就可以來進行後續的程序。李建智說，民眾等了卅多年，如今才看到繼續開路的曙光，希望能有好結局。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法