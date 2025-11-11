挨批像「生命紀念館」》嘉義市民中心北棟外觀 將重新調整

嘉義市民中心北棟大樓外觀挨批像「生命紀念館」 或「靈骨塔」。（圖為示意圖，嘉市府提供）

嘉義市政府南棟大樓曾因「大而不當」，被網友票選為「台灣最醜建築物」第三名，預定明年動工的「市民中心北棟大樓」再度引發網友嘲諷像「生命紀念館」或「靈骨塔」。昨天議員鄭光宏質詢市府，建議北棟外觀應融入更多嘉市特色，工務處長蘇文崎回應說，北棟外觀尚未定案，預計重新調整後，明年初地下室開挖前，就會對外公布定案的外觀示意圖。

北棟原與南棟同步規劃，惟南棟二〇〇五年落成啟用後，因建物耗能、漏水、通膨導致工程款暴增，市府最後與原建築師解約，北棟調整計畫內容更名「市民中心」獲行政院核定，總工程款五十四億元的統包工程，在今年五月決標，八月簽約，預定明年開工，二〇三〇年底完工。

預定明年開工 2030年底完工

鄭光宏說，北棟外觀示意圖六月公布後，市民反應及社群輿論負評不斷，有人認為太莊嚴肅穆，形象類似官署衙門，不易讓人親近，更有人認為看起來像「生命紀念館」或「靈骨塔」，也有人覺得跟南棟建築風格差異極大，視覺感受格格不入。

鄭光宏說，北棟完工後，將矗立市中心，不僅是嘉市地標建築，也代表「木都」作為城市品牌的時代意義，建議應融入更多嘉市特色，符合城市需求。

蘇文崎表示，北棟外觀為得標統包團隊競標時提出的初步想像，尚未定案，目前進入初步設計階段，包括外型及功能等面向，將邀建築、景觀專家協審，預計明年初重新調整後提出；北棟獨立發展其建築風格，也會適度將南、北棟介面整合起來。

