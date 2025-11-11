南市學校午餐 未使用問題蛋品

嘉義縣衛生局清查芬普尼蛋流向。 （嘉義縣府提供）

彰化縣文雅畜牧場雞蛋檢出「芬普尼代謝物」超標事件，南市教育局立即啟動全市學校午餐蛋品安全清查，九日清查完成確認各級學校自九月一日至十一月十日期間，均未使用此次芬普尼案相關批號系列蛋品。

台南市長黃偉哲指出，市府全力守護校園午餐食材安全，要求各局處嚴格落實查驗與追溯制度。教育局長鄭新輝表示，得知事件後即通知各校與團膳業者進行蛋品來源清查，結果皆顯示，南市學校午餐並未採購或使用涉案批號產品。

雲嘉嘉全聯 全面清查、下架

南市衛生局說，接獲彰化通知後前往南市兩家全聯門市查核，其中佳里店進貨「悠活鮮蛋」共六十盒，以及「初卵頭窩（白殼）」共十四盒，已立即下架，賣出的部分已請業者主動通知民眾並接受退貨。

雲林縣衛生局指出，雲林全聯只進兩種品項，縣內卅七家全聯及一家大全聯均已全面性預防性下架。

嘉縣衛生局昨表示，針對轄內全聯福利中心等主要通路展開清查，新港中山門市進貨廿盒，已全數售出，中埔中山門市進貨七盒全數退運未流入市面。嘉市衛生局表示，轄內十九家全聯門市配合回收下架及停止販售。

