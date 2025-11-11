為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    颱風逼近 草嶺清水溪堰塞湖完成巡查

    2025/11/11 05:30 記者黃淑莉、林宜樟、丁偉杰、王俊忠、吳俊鋒、王涵平／綜合報導
    嘉義縣府在各防汛點設置監視監控設備。（記者林宜樟攝）

    鳳凰颱風逼近，雲林二期稻作進入收割期，擔心稻作泡水、倒伏影響收成，雲林地區農民昨天各地出現搶割景象，西螺鎮農會啟動緊急措施農會三處稻穀乾燥廠廿四小時無休收稻穀。

    西螺農會稻穀乾燥廠 24小時無休

    雲林縣府昨天展開各項防汛應對措施，加強排水及下水道巡防，並在易淹水地點預布二百四十二台移動式抽水機；水利署四河分署也全面整備，草嶺清水溪堰塞湖完成風險區域堤防巡查。

    仁德地勢低窪 調集5000袋沙包因應

    台南市長黃偉哲昨要求市府團隊及三十七區公所嚴陣以待、加強防颱整備。

    轄內有二仁溪、三爺溪、港尾溝溪等重要河川流經的仁德區，因地勢較為低窪，公所緊急調集五千袋的沙包，全面因應。

    無米樂故鄉後壁區在丹娜絲颱風受創嚴重，鳳凰颱風來襲前，區長李至彬表示，已做好抽排水、河川疏濬與防颱準備。

    嘉縣架淹水感測器 掌握即時資訊

    嘉義縣長翁章梁昨到朴子市竹村里視察防汛整備時表示，轄內二七九座抽水站、六八四座水門及三〇一部移動式抽水機完成待命，縣府架設智慧防汛網，並在各村里設置二四五支淹水感測器，可回傳最新積淹水深度，以利及時防災。

    嘉市易淹區 部署26部大型抽水機

    嘉市府表示，卅三部大型移動式抽水機，其中廿六部已部署於易淹水地區，其餘七部可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，五處車行與七處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形。

    南市消防局進行救生船艇的整備工作。（消防局提供）

    鳳凰颱風逼近，雲林各地稻農搶收二期稻作。（記者黃淑莉攝）

