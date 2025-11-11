虎頭埤全齡派對 萌寶戲水節11/16登場

台南「萌寶戲水節」將於11月16日登場，結合「毛孩友善」與「親子互動」兩大主軸。（記者王姝琇攝）

結合毛孩友善與親子互動兩大主軸 讓家庭、寵物成主角

虎頭埤水與綠「萌寶戲水節」將於十一月十六日在虎頭埤風景區登場，活動結合「毛孩友善」與「親子互動」兩大主軸，讓家庭與寵物成為主角，有闖關挑戰拿好禮、毛小孩遊樂區，打造寓教於樂的戶外秋日派對。

觀旅局昨日為「萌寶戲水節」進行活動宣傳，現場布置毛小孩遊樂區關卡，特別邀來兩隻柯基犬一起搶先玩樂，無論是鑽山洞或是跳衡桿都難不倒牠們，現場還有泡泡槍、水槍、九宮格板等趣味遊戲，毛孩得不亦樂乎，為活動宣傳增添萌趣。

景區優化 可露營、停露營車

市長黃偉哲表示，虎頭埤過去是台南八景之一，也是素來台南民眾喜歡的休憩去處，近年經市府團隊努力，逐步優化景區內各項遊樂設施，虎頭埤的傳統招牌又再被擦亮，現在不只可以露營、停放露營車，遊客數也逐漸變多，重現過往榮光。

4大闖關挑戰 拿免費體驗券

本週末萌寶戲水節對象是全齡式，不管屬於哪個年齡層，不管是真孩還是毛孩都歡迎一起來，絕對讓人玩到快樂忘憂。觀旅局長林國華表示，活動現場設有四大闖關挑戰，考驗大小朋友的技巧與默契，凡完成闖關任務享好禮，前兩百名還可額外獲免費體驗券。

有餐車美食及毛小孩遊樂區

另有餐車美食區及毛小孩遊樂設施區，讓毛孩在假日充分放風，大、小朋友與毛孩都能與最愛的家人盡情享受湖畔樂趣。此外，推薦安排周邊新化老街、文化景點順遊，還有新化果菜市場、山上水道博物館等景點。

觀旅局說明，四大闖關挑戰包括「推推球到」需以水槍水柱推動輕球通過軌道，首重技巧；「水水保齡球」則以水流擊倒塑膠瓶，樂趣滿分；「森林守護行動」邀民眾射擊貼有火焰圖案的物品，象徵守護山林；最後「汲水大挑戰」參加者在限定時間內汲取最多水量，展現團隊合作與精準控制力。毛小孩遊樂區則設有三道趣味關卡，讓毛孩大展敏捷身手。

