幼兒園監視器畫面 新北研議延長至30天

虐童案件頻傳，新北市議員呂家愷昨在議會質詢指出，幼兒園監視器畫面僅保存十四天，成為兒少受虐調查漏洞，建議延長保存至卅天，並成立「兒少保護辦公室」作為專責統合窗口。市長侯友宜回應，將研議監視器保存期延長至一個月，並請社會局討論設置「兒少保護辦公室」專責機制。

呂家愷表示，新北幼兒園監視器依中央規定保存十四天，實際上在多起不當管教事件中，家長、校方或部分政府機關通報時，常出現監視畫面消失的情況，部分業者知悉可能涉及虐童案，刻意拖延通報，並以「系統損壞」、「畫面覆蓋」等理由，規避提供通報前十四天的畫面，造成調查或裁決受限。

呂家愷建議，市府應加強規範，將監視器保存期限延長至卅天，防止成為湮滅證據的漏洞。此外，兒少議題涉及多個局處，呼籲市府成立「兒少保護辦公室」作為統合平台，縮短橫向聯繫時間，提高處置效率。

侯友宜表示，若業者有拖延或刪除畫面情形，屬嚴重不當行為，應於通報當下立即啟動回溯保存機制。他也認同十四天的監視器保存期限過短，已請教育局與教保團體研議延長至一個月，並由社會局研議是否升級為專責辦公室。

