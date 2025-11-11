為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北耶誕城14日開城 歡樂馬戲棚主燈亮相

    2025/11/11 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    主燈「歡樂馬戲棚」結合熊大、熊美、莎莉、兔兔等角色，包含輪盤、鼓棒機關和光影同步運轉。（記者黃政嘉攝）

    「二〇二五新北歡樂耶誕城」將於十四日開城，今年以馬戲嘉年華為主題，並與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色品牌合作，打造可愛趣味的藝術裝置，市府觀光旅遊局昨帶媒體到市民廣場、板橋車站站前廣場、板橋轉運站等燈區踩線，璀璨燈海與馬戲元素趣味交融，為耶誕城提前揭開序幕。

    主燈「歡樂馬戲棚」（見圖，記者黃政嘉攝）包括熊大、熊美、莎莉、兔兔等角色，結合市府北面牆燈光秀展演，主燈透過光影與機械同步運轉；站前廣場「魔幻時鐘塔」以轉動齒輪與定時開啟的禮物盒為亮點。

    板橋車站東二門「天際軌道列車」、捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」、縣民大道新府路口設置的「馬戲砲彈聲光站」與縣民大道人行道「大象轉轉球」等裝置，展現繽紛馬戲精神。

    此外，觀旅局預告高達十四公尺的金門觀光小天使水獺「阿特」，將攜手象徵金門守護精神的「風獅爺」及代表生態意象的留鳥「戴勝」等三大可愛巨型氣偶，自開城起至十一月廿三日在板橋車站站前廣場展出。

