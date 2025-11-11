《鳳凰來襲》新北白天風雨強 沿海陣風最大10級

新北輕軌系統若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運。圖為淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）

市區陣風6到8級 預估累積總雨量390至880毫米

鳳凰颱風來襲，外圍環流加上東北季風共伴效應，恐為新北市帶來豪雨。新北市災害應變中心昨天召開防颱整備會議，市長侯友宜表示，今天白天是風雨影響最明顯的時段，預估累積總雨量三九〇至八八〇毫米，沿海陣風最大可達十級，新北市今天有七個行政區停班、停課。

侯友宜指出，依照中央氣象署及天氣風險管理公司情資預判，新北市風雨最劇烈的時間是今天白天，北海岸、東北角、東側和南側山區應防範豪雨，預估累積總雨量約三九〇至八八〇毫米，市區陣風六到八級，沿海有長浪發生機率，適逢大潮，民眾避免前往山區或海邊活動，不要去登山、釣魚或觀浪。

瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林、烏來 停班停課

新北市今天除瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、石碇、坪林及烏來共七個行政區停止上班及上課外，其餘各機關學校照常上班及上課。

侯友宜說，連日降雨恐造成山坡地含水量高，新店、雙溪、三峽、石碇、淡水、林口、汐止等地區，應強化山坡地社區防護，土石流保全戶和河濱部落居民必要時疏散撤離。

工務局表示，新店錦秀、碧瑤社區邊坡擋土牆日前崩塌，因應颱風來臨，九日啟動防颱整備作業，由大地工程技師公會技師至現場巡檢，目前施工區域及監測數值皆屬穩定。

捷運、輕軌 風力若達標將降速或暫停營運

新北捷運公司表示，淡海、安坑輕軌系統若瞬間風力達八級，列車將降速至每小時卅公里；若十分鐘平均風力達六級或瞬間風力達九級以上，將依標準作業程序暫停營運；若路段出現淹水深度超過六公分，列車不進入該區域，並啟動替代運轉模式。

此外，捷運環狀線如遇瞬間風力達八級，或十分鐘平均風力達七級、瞬間風力達十級以上，列車將降速至時速卅公里，初次到站將暫停二分鐘觀察風勢，若未減弱，安排清車並暫停營運。

宜蘭、花蓮部分區域 發布土石流警戒

農業部農村水保署昨發布位於宜蘭蘇澳鎮共廿一條土石流黃色警戒，分布在宜蘭蘇澳鎮的南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里等九村里，地方政府應進行疏散避難勸告；隨雨勢擴大，預估今天宜蘭蘇澳鎮、花蓮秀林鄉等部分區域會進入土石流紅色警戒，宜蘭大同鄉、冬山鄉、南澳鄉、花蓮卓溪鄉、吉安鄉、富里鄉、壽豐鄉等部分區域會進入土石流黃色警戒。

