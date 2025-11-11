為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    羅東、壯圍兩鄉鎮長提名 民進黨宣布人選

    2025/11/11 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    林峻輔。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

    民進黨宜蘭縣黨部昨宣布羅東鎮長及壯圍鄉長提名，分別由前副縣長黃適超、吳文進代表民進黨參選。另，宣布徵召任期即將屆滿的冬山鄉長林峻輔參選冬山鄉縣議員。

    黃適超、吳文進出線

    縣黨部指出，黃適超長期以來投入公共事務，歷練完整，深受地方肯定，是基層極力推舉的鎮長參選人。

    羅東是商業重鎮，人口結構多元，匯集眾多在地創業與打拚鄉親，面對近年發展停滯，未來的新羅東需要兼具創新思維與整合能力的領導者。

    黃適超四年前曾以些微之差惜敗現任鎮長吳秋齡，這次捲土重來，獲得鄉親高度期盼，盼能以從政經驗與新世代視野再造羅東光景。

    黨部表示，吳文進早年服務金融保險業，後投身政治幕僚，擔任立委服務處主任期間，勤走基層、積極服務，深受鄉親信賴與愛戴。

    經過村長、代表等地方人士力薦，盼他能以專業背景與在地情懷，為壯圍鄉注入新的希望與能量。

    徵召林峻輔參選冬山鄉縣議員

    至於林峻輔，縣黨部強調，他擔任兩屆冬山鄉長，卓越表現與貢獻，政績亮眼，屆滿後將轉換跑道參選縣議員，期盼他持續在新的崗位發揮所長。

    縣黨部表示，三位參選人皆在基層皆深耕多年，具備豐富行政與民意經驗，黨部全力支持他們投入選戰，民進黨針對各鄉鎮市長、縣議員陸續佈局，迎戰二〇二六展現世代傳承與地方革新的決心。

    吳文進。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

    黃適超。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

