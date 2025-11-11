國道客運9028將停駛 宜縣溪南居民叫苦

國道客運九〇二八蘇澳到新店路線，營運的大都會客運計畫年底停駛，民眾陳情停駛將造成溪南地區民眾通勤通學與醫療不便；宜蘭縣議長張勝德籲中央重視縣民需求，勿草率停駛。縣府交通處表示，已向中央表達立場協調業者不要停駛，或審慎評估其他可行替代方案，不能造成交通斷點。

到新店工作、就醫主要路線

國道客運九〇二八路線經蘇澳、冬山、羅東、五結，再上國五羅東交流道經國三到新店（大坪林），是宜蘭溪南民眾到新店主要交通路線，大都會客運以營運困難提出年底停駛。縣府交通處表示，若停駛，縣民到新店僅剩統聯客運從宜蘭轉運站發車一條路線，對溪南民眾相當不便，要趕來宜蘭搭車或從台北轉乘，交通時間將增加三十至六十分鐘。

趕來宜蘭搭車至少多花30分鐘

民眾陳情，他們是一群每天靠著九〇二八客運連接生活、家庭與工作的居民，是陪伴他們生活多年的「生命線」，得知可能停駛消息，心中充滿不安，不僅通勤通學，更是長輩往返新店慈濟、耕莘醫院最方便也最安心的交通工具。

民眾擔心，若九〇二八消失，他們的生活會被迫影響，通勤成本增加，甚至無法繼續工作，上課變得困難，長者、弱勢族群將影響就醫，他們理解路線經營困難，希望各單位能一起尋找替代方案、調整班次、改善調度，不是讓他們失去九〇二八客運。

縣府︰已請中央評估替代案

議長張勝德接獲縣民陳情，籲請中央重視縣民通勤需求，勿草率停駛維繫家庭正常生活的生命線。縣府交通處表示，縣府已請公路局持續與客運業者協調，九〇二八路線不能斷，確保民眾公共運輸權益，若要停駛也要有替代方案，才能銜接公共運輸斷點。

