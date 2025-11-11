桃市防颱整備 易淹水點加強清淤

鳳凰颱風來勢洶洶，桃園市政府宣布今天停班、停課，且今晚至十三日有大雨發生機率，市府昨召開防災整備會議，市長張善政聽取各單位報告，要求做好防災整備；針對日前發生大火的桃園區南門市場，經發局昨已會同建管處緊急拆除被燒毀的屋頂、雨遮及附屬建築物，避免強風造成公共安全問題。

風景區休園 大溪豆干節暫停

受颱風影響，拉拉山自然保護區、東眼山國家森林遊樂區、角板山行館、小烏來風景特定區、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵一號與二號隧道、馬崙砲台等景點今天均休園；「來慈湖．潮復刻」活動即起至十四日暫停「光環境」、「音樂光雕」及「日夜水舞」等展演；原定十五、十六日登場的「植感桃園大溪豆干節」暫停辦理，順延日期另行公告；原定延長至十六日的桃園花彩節，提前於昨天閉園。

市府水務局表示，已完成抽水設備試運轉、檢查四十三處水門防汛啟閉、加強易淹水地點清淤，以及八處滯洪池預抽放水，並通知各區公所於昨上午十點起開放民眾領用沙包。

針對山區土石流及大規模崩塌災害潛勢區，包含復興區華陵里、奎輝里、高義里、三民里、長興里及羅浮里，已開發土石流保全戶收容避難處所QR Code及Line Bot疏散避難回報系統，可縮短回報時間，並掌握保全戶收容避難情形。

消防局也完成相關整備工作，並請漁民加強停泊漁港船隻繫纜；台電桃園區營業處盤點人力及設備，巡視檢點，若發生停電事故，可撥打一九一一查詢。

