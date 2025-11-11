為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    銅鑼杭菊花苞初綻 花農憂颱風收成損

    2025/11/11 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    銅鑼杭菊目前多數花苞初綻、花開兩成。（記者彭健禮攝）

    銅鑼杭菊目前多數花苞初綻、花開兩成。（記者彭健禮攝）

    依中央氣象署預測，鳳凰颱風十二日最靠近台灣，並可能登陸中南部。苗栗縣銅鑼鄉是全國最具規模杭菊產地，目前多數花苞初綻、花開兩成，眼見颱風進逼，農友憂心杭菊收成。

    「沒辦法！」農友曾義文望天興嘆說，目前園內大多數花苞初綻，花開約兩成，也沒得搶收，且杭菊枝柔莖弱，遇強風就易折損，只能祈求老天爺高抬貴手。

    枝柔莖弱 遇強風易折損

    銅鑼鄉農會說，今年受氣候影響，杭菊花期較往年晚，觀察目前僅零星開花，預計十一月下旬才會盛開，公所與農會訂於十一月廿二、廿三日辦理杭菊芋頭節，預計十三日召開記者會，遇颱風來攪局，記者會將視颱風動態調整延後舉辦。

    另外，在地富農農產運銷合作社透過客委會補助，以「菊內人」為主題辦理杭菊生活節多年，今年原於十五、十六日在樟樹村登場，考量颱風雨過後恐有場地積水與地面鬆軟之安全疑慮，宣布延期到廿九、卅日辦理。

    鄉農會指出，今年杭菊受七月間颱風外圍環流及西南氣流持續降雨，根部泡水腐爛或遭強風吹斷，致無法正常開花，農損達四成，已獲農業部天然災害現金救助。依規定單一農作項目該年度僅限救助一次，若此次風災嚴重，農友只能自立自強了。

    銅鑼鄉杭菊今年栽培面積約六十公頃。每逢產期，盛開杭菊猶如彩料般，在田野大地畫布上色，為秋意增添繽紛活力。

