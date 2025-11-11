「小耳醫師」王守吉 熱忱傾聽病患需求

「小耳醫師」王守吉榮獲今年衛生福利部「資深典範醫師獎」肯定。（衛福部彰化醫院提供）

深耕骨科醫療 推動健康老化 獲衛福部資深典範醫師獎

「骨頭痛，就要找小耳醫師！」在南彰化地區的長輩之間，這句話幾乎是求醫問診口頭禪，被親切稱為「小耳醫師」的衛福部彰化醫院骨科主任王守吉，天生左耳小耳症、聽不到聲音，卻用右耳與滿滿熱忱，傾聽無數病人的需求，不會過度治療，仍能守護健康，其醫者仁心精神，榮獲今年衛福部「資深典範醫師獎」肯定。

服務彰化醫院22年 獲長輩信任

現年五十六歲的王守吉，服務彰化醫院廿二年，從中國醫藥大學附設醫院轉任後，長期在南彰化深耕骨科醫療。他笑說，小耳症是自己的特徵，不需要掩飾，「如果在意，大可以整形重建，但我選擇順其自然」，反而讓許多長輩更容易記住他。

不過度醫療 不要病人多花錢

王守吉說，南彰化地區多為偏鄉，長輩常有骨骼問題，他堅持「不過度醫療、不要病人多花一分錢」，可以健保解決，就採健保給付，他強調，「若醫療行為連我自己都說服不了，就不會建議病人做」。

王守吉表示，廿二年來，他在彰化醫院成立骨質疏鬆團隊、關節治療中心與脊椎微創醫療服務，逐漸在偏鄉建立口碑，尤其是長輩對他特別信任，但他也看到長者的一些普遍性問題，許多長輩怕麻煩家人，或恐懼動手術，對骨頭疼痛總是一忍再忍，卻陷入「越痛越不動，越不動肌力越差、越容易骨折」的惡性循環。

他舉例，一名六十五歲婦人膝關節畸形，拖了十年才動手術，術後感覺超讚，直呼「早該開刀了」。王守吉感嘆，這樣的病例，他遇過太多，每一位患者都讓他堅定推動「健康老化」（指年齡增長同時保持健康與高品質生活）的信念。

