鳳凰逼近 合歡山、奧萬大預警休園

鳳凰颱風來襲，氣象預報山區將有大量降雨，台中市及南投縣境多處農場、國家公園及森林遊樂區，自今（十一日）下午二時起，都將預警性休園，另能高越嶺國家步道和天池山莊、合歡山國家森林遊樂區，在今日上午八時起暫停對外開放。

鳳凰颱風陸上颱風警報預估今日發布，為了顧及道路狀況與遊客安全，位在仁愛鄉山區的能高越嶺國家步道和天池山莊、合歡山國家森林遊樂區，今日上午八時起暫停開放；而今日下午二時起，包括奧萬大、大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區，以及清境農場、武陵農場、福壽山農場也都預警性休園。此外，林保署南投分署區所轄的森林步道也同步暫時性封閉。

至於台中市的谷關七雄等十三條自然步道，林保署台中分署表示，將依市政府災害應變中心公告警戒區域實施管制，另東勢林業文化園區、營林所台中出張所宿泊所，也會配合市府是否停班課進行休園。

由於颱風影響可能持續到十四日，因此預定從十四日展開的南投國姓搶成功比賽，將延後到廿一日起一連舉辦三天。

南投縣長許淑華昨在縣務會議指出，由於中央已清查每一個縣市需要撤離的保全戶，但若因地形等因素，大規模部落撤離有困難或有更大風險，也請各公所要依視自己的條件狀況，向中央表達意見。

