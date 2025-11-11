為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    文山焚化爐燒廚餘 民憂報銷

    2025/11/11 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    台中市每天約近三百公噸廚餘，分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

    養豬場禁廚餘餵養，台中市每天約近三百公噸廚餘需額外去化，分送文山、后里垃圾焚化廠焚化，其中，文山焚化爐每天接收近七十車次熟廚餘；附近的南屯區文山里長何中信說，垃圾車載廚餘味道不好；春社里長李志洋也說，文山爐是「三十年老焚化爐已過使用年限」，再燒含水廚餘可能提前報銷。

    配合中央政策廚餘養豬禁令，台中每天焚化熟廚餘三百公噸，至於生廚餘一一〇公噸由外埔生質能源廠焚化發電，而自從爆發非洲豬瘟疫情以來，文山焚化爐沿途的文山里居民，忍受載廚餘車進出，味道很不好受；里長何中信表示，燒廚餘有在監控煙囪，是比較沒味道，不過，廚餘車進出味道很不好。

    春社里長李志洋則說，文山焚化爐已超過廿年使用年限，進入汰換階段，多燒含水廚餘「爐子受得了嗎？」憂心提前報銷。

    台中環保局︰目前運作正常

    台中市環保局環境設施大隊大隊長蔡德一說，文山焚化爐每天約燒六十六車次、一四四噸熟廚餘，因應中央防疫應急處理，燃燒期間會控制爐溫、監測空污排放，目前運作正常沒有故障，至於廚餘車會要求加強覆蓋，離場前也會清洗消毒，降低對鄰近社區味道危害。

