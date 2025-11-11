為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大台中轉運中心進度70％ 明年暑假啟用

    2025/11/11 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    大台中轉運中心工程進度已達70.71％，預計明年暑假啟用。（台中市府提供）

    大台中轉運中心工程進度已達70.71％，預計明年暑假啟用。（台中市府提供）

    台中車站周遭的車流量相當大，大台中轉運中心興建可減少附近的交通壓力，交通局表示，目前工程進度已達七〇．七一％，停車場結構體已完成，目前辦理整修作業，並積極招商中，預計二〇二六年上半年竣工、暑假啟用，將可紓解周遭停車亂象；對此，多位議員表示期待，但要求市府注意後續的營運管理，才能發揮其成效。

    交通局長葉昭甫表示，大台中轉運中心規劃為地下三層及地上二層構造物，規劃地下三層為立體停車場，可提供五〇六個汽車停車位與一四六九個機車停車位，平面層有十二席大客車車位，一旦完工，就可以紓解附近因停車造成交通阻塞；此外，還設計立體連通平台，讓人車分流，並縫合車站南北兩側，讓行人通行更為安全。

    此外，大台中轉運中心預留捷運藍線與橘線串連的彈性，是所有的運轉中心唯一可達成七接七轉的多模式轉乘目標，就是整合鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車及自行車等七種交通運轉，多元且便利。

    對此，議員黃守達、陳雅惠表示，期待大台中轉運中心可紓解舊城區停車與交通壅塞問題，但需要注意後續的營運管理、公共空間維護、動線規劃引導與民眾習慣建立，而啟用後將帶來人潮，火車站周遭街友群聚及衍生的環境、治安問題，市府要拿出對策處理，不是將場地OT出去即可。

    停管處則表示，相關問題OT廠商都會一併規劃處理。

