台中海洋館濕地戲水 缺更衣、沐浴設備

台中市都發建設水利委員會到海洋館考察。 （記者歐素美攝）

議員建議導覽機設備也要改善 館方︰受限硬體 提醒自備拖鞋、浴巾

台中市議會都發建設水利委員會及財經委員會，昨天同時到台中海洋館進行市政考察，議員不分藍綠，針對館內濕地設施，小朋友戲水後缺乏更衣、沐浴設備，還有導覽機設備等，建議館方改善；業者表示，受限硬體設施，將於官網提醒家長自備拖鞋或浴巾，以免造成不便，至於導覽則可掃描館內的QR Code，即有語音導覽。

台中市議會都建水委員會召集人、民進黨市議員陳淑華及國民黨議員邱愛珊不約而同表示，台中海洋館內設有濕地設施供民眾體驗，許多小朋友在濕地玩得濕答答，但要到洗腳的地方還有一段距離，而且沒有簡易更衣或沐浴等設施，造成家長不便；此外，館內部分區域設有QR Code的語音導覽，但是團體參觀時，館內人很多，聲音聽不太清楚，建議採購語音導覽機，方便民眾聽取導覽。

業者︰未來計劃採購語音導覽機

業者表示，濕地主要供民眾體驗踩踏，並非讓小朋友戲水，礙於現有硬體設施的限制，只能透過官網提醒家長注意，或自備拖鞋及浴巾等，以免造成不便；有關語音導覽機等設施，館方未來也計劃採購，但目前一般團體並沒有導覽服務，遊客可以自己掃QR Code，自備耳機，透過手機聽取導覽。

陳淑華並建議館方應提供台中市國中小學生免費戶外教學；業者表示，到明年一月十六日前，台中市國小學生團體平日入館參觀，可享三二〇元的票價優惠。

另台中海洋館原規劃有十八隻企鵝，目前僅有六隻，業者表示，目前正向南美洲等原產國採購溫帶的麥哲倫企鵝，但阿根廷被台灣列為疫區，相關手續還在辦理中，希望能趕在明年二月農曆年前全部到位；台中市觀旅局長陳美秀表示，在行政方面將會全力予以協助。

台中海洋館設有濕地體驗區，議員建議改善更衣、沐浴設備。 （記者歐素美攝）

