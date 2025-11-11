為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆電動公車 明年底完成3場站設充電樁

    2025/11/11 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    基隆市政府首批採購的卅輛電動公車，預計二〇二六年第四季上路，逐步汰換「中古公車」，但是交通部僅補助採購車輛費用，不補助充電場站，讓基隆市財政更加吃緊；基隆市長謝國樑說，二〇二六年三處場站建置達二億四千萬元，目前八斗子站先動工，中央有答應「財政均衡補助金」到位，列入優先項目。

    基隆市公車處簡報電動公車採購案，指市公車充電場站受營建缺工、水保法限制，工期延長經費倍增，原本計畫八斗子、太白莊、暖暖、國家新城、和平島充電場站同步動工，將改成先在八斗子設站，明年第三季完工。首批採購七十輛電動公車，也將減少至卅輛。

    基隆市政府原預計兩年內全面汰換成電動巴士，交通部二〇二五年核定補助採購九十三輛，基市府首批擬採購七十輛；財劃法修正案後，市府改成明年底先完成三場站設充電樁以及卅輛電動巴士。

    基隆市議長童子瑋擔心，市府只採購卅輛，恐導致中央今年補助的另外六十三輛共二億三千萬被收回；充電樁發包作業若來不及，連買來的電動公車也無法上路。市府發言人呂謦煒澄清，明年只採購卅輛是受限於充電場站建置速度的限制，交通部有承諾，將保留經費至場站完成後持續補助。

