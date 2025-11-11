南港申請樹木保護 文化局︰10棵未達標準

南港百合社區上月底申請樹木保護，原訂昨日補件，九日卻出現一名自稱地主的民眾要在補件日上午砍樹。文化局昨早接獲通報，立即派員前往了解並測量樹木，發現提報的十一棵樹木中，十棵未達受保護樹木標準，另一棵樹木主幹離地一．三公尺處有分岔點膨脹現象，文化局人員表示，將盡快指派專家學者進行現場勘查。

自稱地主 突出現要砍樹

南港百合社區愛樹民眾於九日下午，聚集在樹下討論申請受保護樹木補件的籌備工作，突然出現自稱地主的人，要求民眾移動汽機車，表示十日早上要動工刨除路面、整地、砍樹等。台灣樹人會質疑，在補件日前有人要來砍樹，「時機過於巧合」。

台灣樹人會秘書長潘翰疆說，在地居民高小姐於今年十月底，針對「南港區中南段五小段二六二—二九地號」上約十一棵高大老樹提出樹保申請，並有多位耆老記憶佐證數棵樹齡超過五十年的客觀事實。

文化局表示，申請內容未附上足以認定符合受保護樹木標準的相關資料，已請申請人補充佐證資料；文化局尊重私有財產，且秉持樹木保護的立法精神，接獲案件且提報人備妥相關資料後，即立即啟動相關流程，並無延誤。

