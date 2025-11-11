為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    汽車科教師陳情 教材錯誤恐釀火燒車

    2025/11/11 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員鍾小平（右）指出，汽車技職教育教科書內容錯誤，依照課本操作恐釀火燒車。成功高商汽車科教師楊江山（左）示範教科書內圖示，出現些微火花與煙霧。（記者蔡愷恆攝）

    台北市議員鍾小平（右）指出，汽車技職教育教科書內容錯誤，依照課本操作恐釀火燒車。成功高商汽車科教師楊江山（左）示範教科書內圖示，出現些微火花與煙霧。（記者蔡愷恆攝）

    曾從事超跑維修並擔任賽車手，後來在成功高商任教的汽車科教師楊江山，向台北市議員鍾小平陳情指出，汽車技職教育教科書內容錯誤，依照課本內容操作恐釀火燒車意外。鍾小平昨在市議會教育部門質詢時，要求教育局考核內容，不要把錯誤的資訊給學生。教育局表示，會找汽車科老師來檢視，若有問題會跟中央反映。

    按照課本操作 電線短路

    楊江山說，他四處向民代陳情說明教材錯誤，最後都沒下文；昨天上午他按照課本上印製的電流圖操作，在電流接觸到電池時產生些微火花與煙霧，「也就是台語說的相拍電，即電線短路的意思。」他解釋，實務上，若在修車時這樣操作，可能導致爆炸，甚至火燒車等意外。

    楊江山說，翻遍市面上教材，沒有一本完全正確，「有些是真空管汽車時代的東西！」雖然到處陳情、參與立委舉辦的課程精進會議，與國家教育研究院和教育部討論，也跟教授召開研討會反映，教授回以「我這個書寫一輩子，不可能錯。」經他講解後，教授才坦言內容是幾十年前的日本教材，有些圖確實有誤會。

    教育局︰將找老師檢視

    教育局回應，高中教科用書由國家教育研究院審定，學校選書應依課程綱要與學生學習需求，審慎選用教材，落實教材審查與教學研究機制。將找汽車科老師檢視，若有問題會向中央反映。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播