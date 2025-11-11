汽車科教師陳情 教材錯誤恐釀火燒車

台北市議員鍾小平（右）指出，汽車技職教育教科書內容錯誤，依照課本操作恐釀火燒車。成功高商汽車科教師楊江山（左）示範教科書內圖示，出現些微火花與煙霧。（記者蔡愷恆攝）

曾從事超跑維修並擔任賽車手，後來在成功高商任教的汽車科教師楊江山，向台北市議員鍾小平陳情指出，汽車技職教育教科書內容錯誤，依照課本內容操作恐釀火燒車意外。鍾小平昨在市議會教育部門質詢時，要求教育局考核內容，不要把錯誤的資訊給學生。教育局表示，會找汽車科老師來檢視，若有問題會跟中央反映。

按照課本操作 電線短路

楊江山說，他四處向民代陳情說明教材錯誤，最後都沒下文；昨天上午他按照課本上印製的電流圖操作，在電流接觸到電池時產生些微火花與煙霧，「也就是台語說的相拍電，即電線短路的意思。」他解釋，實務上，若在修車時這樣操作，可能導致爆炸，甚至火燒車等意外。

請繼續往下閱讀...

楊江山說，翻遍市面上教材，沒有一本完全正確，「有些是真空管汽車時代的東西！」雖然到處陳情、參與立委舉辦的課程精進會議，與國家教育研究院和教育部討論，也跟教授召開研討會反映，教授回以「我這個書寫一輩子，不可能錯。」經他講解後，教授才坦言內容是幾十年前的日本教材，有些圖確實有誤會。

教育局︰將找老師檢視

教育局回應，高中教科用書由國家教育研究院審定，學校選書應依課程綱要與學生學習需求，審慎選用教材，落實教材審查與教學研究機制。將找汽車科老師檢視，若有問題會向中央反映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法