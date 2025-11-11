為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鳳凰」逼近 翡翠水庫集水區累積雨量最高400毫米

    2025/11/11 05:30 記者董冠怡／台北報導

    因應「鳳凰」颱風來襲，台北市長蔣萬安昨已主持颱風整備會議，下午並視察之前受豪雨沖刷，發生路樹及土石滑落的士林菁山路，指示盡速修建，必要時可動用災害準備金。根據台大天氣團隊預估，北市最大降雨將落在今（十一）日下午，市區時雨量可達十至卅毫米，平地陣風六至八級。台北市水利處表示，水門隨時啟動「只出不進」或「關閉」管制，車停堤外的車主須做好提前駛離的準備。

    台大天氣團隊說，「鳳凰」最大降雨落在今天下午，市區時雨量可達十至卅毫米，平地陣風六至八級。明天受颱風東南側外圍環流移入影響，陣風可達七至八級，時雨量五至十毫米，內湖、南港和山區可達廿至卅毫米，最大陣風十至十二級，隨後減弱為熱帶性低氣壓。而颱風期間，陽明山區累積雨量四百至六五〇毫米、翡翠水庫集水區二五〇至四百毫米，務必留意河川水位上升。

    水利處、停管處提醒，考量上游水庫（石門、翡翠）接近滿水位，可能隨時進行調節性放水，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，降雨期間切勿進入河川區進行水域活動，車停堤外停車場者，尤其是士林區三腳渡堤外平面停車場、劍潭抽水站堤外停車場、通河西街一段平面停車場、百齡左右岸堤外停車場等地勢較低窪處，應做好自行駛離準備。

