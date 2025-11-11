公館圓環增「可變車道」 誤入禁左時段多開1.6公里

公館圓環羅斯福路新店往公館方向內側第2車道，8日起改成時段性的可變車道；圖為汽機車在可變車道等待左轉。（記者董冠怡攝）

公館圓環九月廿九日啟用正交路型至今，政策一月一「微調」，羅斯福路新店往公館（南往北）內側第二車道左轉車道，八日起早上七點至九點禁止左轉，只能直行；昨天首個上班日，要左轉福和橋往新北市的車輛，在禁左時段被迫直行，必須直行八百公尺至新生南路後，繞行巷弄轉出回到羅斯福路，再開八百公尺返抵圓環，合計一．六公里，多花至少二至三分鐘。

羅斯福路往北7至9點禁左轉

左轉車道在尖峰時段成為只能直行的「可變車道」，市府曾說，是在安全前提下進一步優化路口交通，並提出理想中的替代動線，汽車南往北在羅斯福路口右轉基隆路行駛約四五〇公尺，在台灣科技大學校門前路口迴轉後，直行即可上福和橋；機車除了前述動線，另可於公館圓環路口兩段式左轉，被民眾戲稱是「公館長條橢圓環」。

不熟路況 以為可左轉福和橋

記者昨早上七點半至八點半觀察，圓環派駐五名義交協助紓解車流，南往北「可變車道」使用頻率較其他車道低，義交不時走向車道，口述或比手勢，告知鄰近車道隊伍的後方車輛，可以變換車道至隔壁停等紅燈，也有不熟路況的車主以為早晨尖峰仍可直接左轉，因此停在待轉區並打方向燈，經義交提醒才改直行。

須直行新生南路繞巷弄迴轉

實際觀察，有左轉需求的汽機車數量確實如交通局所言不多，而行駛基隆路替代路線的車輛，每個號誌週期僅零至二台汽車停等待轉，看似順暢，但有問題的是已經「入坑」可變車道的車主，只能直行到新生南路後，繞行巷弄再迴轉。

台北市交通管制工程處說明，禁左時段若錯過替代動線，可以直行至羅斯福路、新生南路交叉口，右轉進入羅斯福路三段三三三巷，接著右轉至新生南路三段九十八巷，再右轉新生南路，然後左轉羅斯福路，直行至公館圓環路口右轉上福和橋。或是在羅斯福路、辛亥路口右轉，並於辛亥路、基隆路口右轉之後再直行上福和橋。

