北市消費200元 抽千萬現金、台積電股票

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，週週抽iPhone手機、月月抽台積電股票。（記者田裕華攝）

搶普發1萬元商機 獎品還有汽車、跨年煙火房、NBA雙人來回機票

搶普發現金一萬元商機，台北市政府今（十一）日起至明年三月八日，推出近四個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，只要在台北市店家消費滿兩百元，就可獲得一次抽獎機會，「週週抽iPhone手機、月月抽台積電股票」，十二月一日起開放官網供登錄，活動結束再抽一千萬現金大紅包等多項獎項。市議員王欣儀表示，活動期間應每週公布發票登錄量，將傳統商圈、夜市納入特約商家，並善用AI與大數據分析，讓宣傳更精準、資源更有效率。議員何孟樺認為是學台中搞購物節，還輸台中購物節送豪宅，「沐猴而冠」終會被市民看破手腳。

請繼續往下閱讀...

今起至明年3月8日消費 12月起上官網登錄

台北市長蔣萬安說，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動橫跨耶誕節、跨年、農曆新年、元宵、情人節到女神節，不管自用、送禮，消費滿兩百元就有一次抽獎機會，「週週抽iPhone手機、月月抽台積電股票」，這次獎品有三張台積電股票，將分別於今年十二月，明年一、二月各抽一張。另特約商店抽獎機會翻倍，獎品好到他都心動；台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美認為，可以留住國旅的商機，預估可提升十到十五％的業績。

特約商店抽獎機會翻倍 議員︰商圈、夜市納入

商業處表示，十二月首波抽獎加碼抽汽車、跨年煙火房，還有台北市民專屬的加碼抽獎項；活動明年結束後總抽獎，有一千萬現金大紅包、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票等萬份好禮，台北市民另有獨享的專屬抽好禮，總價值超過三千萬元。而活動累積登錄每達十億元，再加碼抽「美國雙人來回機票」。活動串聯雲端發票綁定機制、民眾只需要於十二月一日起在活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎。

王欣儀肯定活動時間夠長、提供的獎品如台積電股票等有新意、話題性，誘因夠，有助於把消費力留在台北。她建議活動期間同步公布每週的發票登錄量、來客數等關鍵指標；特約商家不能只集中在連鎖與大型品牌，應擴大納入傳統商圈、巷弄小店、夜市等在地業者；善用AI與大數據分析，搭配分眾行銷，依據不同族群的消費習慣導流至各類商圈，讓宣傳更精準、資源更有效率。

議員批學「盧媽媽」搞購物節 還輸台中送豪宅

何孟樺批評蔣萬安對中央是「也要吃，也要掠」，掏空中央可以資助捷運的經費再來繼續喊窮；對市民卻是一毛不拔，不願落實自己的政治主張普發現金，錯失為台北市創造五三九億商機的機會。如今規劃不了多出來的預算，卻學「盧媽媽」搞購物節想要留住商機，還輸「盧媽媽」購物節送豪宅，「沐猴而冠」的姿態，終究會被市民看破手腳。

搶普發現金1萬元商機，台北市府今起至明年3月8日，推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法