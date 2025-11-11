中部客運聯招300名司機 月薪逾6萬找無人

中台灣客運司機缺300人，業者透露，乘客錄影投訴讓司機壓力大，月薪超過6萬也留不住。圖為台中市區公車。（記者黃旭磊攝）

中台灣多家客運今年陸續發生駕駛離職，台中區監理所將協助招募超過三百個駕駛員職缺，監理所強調，加入營業大客車駕駛人行列最高可請領超過廿萬元補助。客運業者則透露，「乘客錄影就投訴」，司機壓力大、月薪超過六萬也留不住，部分路線差點開天窗。

常被PO網投訴 壓力超大

公路局台中區監理所邀集十九家公路及市區、遊覽車客運，下週六將在豐原監理站招募大客車駕駛。公路局推動營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，駕駛連續受僱超過三個月即可申請，包括穩定就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用等，最高共可請領超過廿萬元。台中區監理所所長楊聰賢說，獎勵方案延長至明年二月廿八日，歡迎有意投入者不要錯過，相關資訊可電洽各地監理單位。

台中市交通局統計，市區共有二三八條公車路線、公車駕駛員約有一二二六人，短缺近三成，已要求業者在兩年內為駕駛員累計加薪八千元，以實質待遇留住司機。

針對司機荒，台中客運協理陳旗清認為不只是薪水問題，許多乘客一有不滿就錄影拍照PO網並投訴，造成司機很大壓力，月薪超過六萬也留不住，這個月就走了十幾人，「很缺司機」。

