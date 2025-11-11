為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中大團隊研究 突破地熱開發潛能瓶頸

    2025/11/11 05:30 記者林曉雲／台北報導
    中央大學地球科學學院應用地質研究所、碳封存及地熱研究中心教授董家鈞帶領團隊的研究成果，為台灣地熱開發潛能評估之新突破。（中央大學提供）

    邁向二〇五〇年淨零碳排，地熱被視為重要的綠能選項之一。中央大學地球科學學院應用地質研究所、碳封存及地熱研究中心教授董家鈞團隊，提出一套可用於板岩滲透率與深度關係評估的新方法，成功釐清地熱開發前期最關鍵、最難取得的地下流體傳導參數，為台灣地熱資源評估與電廠可行性分析開創新方向，近期刊登在國際頂尖期刊「岩石力學與岩石工程」。

    董家鈞表示，岩石力學和岩石工程研究逐漸受重視，主要是因國家重大建設，如高鐵、水壩和隧道，以及綠色能源開發，如地熱、碳封存等，對岩石特性的深入了解需求增加，研究團隊將持續與產官學界合作，推動地球系統與能源工程跨域整合研究。

    取得地下流體傳導參數

    董家鈞說明，台灣地處歐亞與菲律賓板塊交界，快速的造山運動，使深層高熱的板岩被快速抬升至較淺層，具有地熱開發潛能，但板岩因孔隙度低，流體流動受裂隙控制，其滲透性難以直接量測，長久以來成為地熱開發潛能評估的瓶頸。

    提供我自主開發新方向

    董家鈞團隊以台東紅葉層板岩樣本為研究對象，運用高壓滲透率量測儀，進行高達六十MPa，約深度三五〇〇公尺的實驗，成功測量到板岩的傳導參數，並據以建立「岩體與裂隙雙重貢獻下的滲透率─深度模型」，該研究成果亦為台灣自主開發地熱潛能評估技術提供關鍵科學依據。

