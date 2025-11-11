為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「台灣橋樑計畫」將邀31位諾獎得主來訪 總統：讓台灣為世界做出更大貢獻

    2025/11/11 05:30 記者林曉雲／台北報導
    總統賴清德（中）昨出席「台灣橋樑計畫」開幕啟動儀式，與台大校長陳文章（左起）、英國曼徹斯特大學爵士安德烈‧蓋姆（Prof. Sir Andre Geim）、中研院長廖俊智、前中研院院長李遠哲等人合影。（記者塗建榮攝）

    中研院和台灣大學等十二所學術機構合推「台灣橋樑計畫」，七個月內將有卅一位諾貝爾獎得主相繼來訪台灣，計畫榮譽主席、總統賴清德昨日表示，台灣正積極走向世界，該計畫搭起台灣與世界合作的橋樑，將以此為契機，更深化高等教育和培育頂尖人才，讓台灣的研究與創新能為世界的和平、繁榮、福祉與永續作出更大的貢獻。

    「石墨烯之父」英國學者打頭陣開講

    教育部長鄭英耀、中研院長廖俊智、國科會主委吳誠文、台大校長陳文章等人昨出席開幕式。有「石墨烯之父」之稱的英國曼徹斯特大學安德烈．蓋姆（Prof. Sir Andre Geim），與康斯坦丁‧諾沃肖洛夫同獲二〇一〇年諾貝爾物理學獎，昨日打頭陣在台大開講。

    賴清德表示，世界正面臨劇烈變化，包括地緣政治衝擊、極端氣候風險等，唯有透過科學、教育與外交的三方對話合作，才能在全球的不安與分歧中，找到人類共同的解方，台灣橋樑計畫不僅是知識的盛宴，更是台灣與世界學術社群接軌的重要里程碑。

    賴清德指出，台灣的大學不只是學習的場所，更是知識創新的全球夥伴，政府支持高教的國際連結與人才培育，高教深耕計畫已進入第二期，近十年台灣學術論文被引用比率持續提升，教育部也支持由台大與其他十二所學校組成「國家重點領域國際合作聯盟」，已與美國、歐洲、日本等頂尖大學系統建立穩固夥伴關係，讓台灣成為全球人才流動的重要節點；今年八月再啟動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，已在五所大學設立六個研究中心，聚焦人工智慧、生醫、資通訊、量子與海洋科技等前瞻領域，帶動台灣成為全球科研與技術發展的樞紐。

