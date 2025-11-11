15萬顆芬普尼蛋下架回收 涉案畜牧場逐批查驗

彰化縣政府前往畜牧場查驗雞蛋芬普尼是否超標，並進行管制移動。 （彰化縣政府提供）

彰化文雅畜牧場所生產四批雞蛋檢出殺蟲劑「芬普尼」殘留量超標，十五萬顆雞蛋流向九個縣市。衛福部食藥署署長姜至剛表示，即日起針對該牧場蛋品進行逐批檢驗，確認安全後才可出貨，目前污染原因仍在追查中。

彰化縣衛生局強調，已下架的十五萬顆雞蛋，均在掌握中，未來回收蛋品銷毀作業，由畜牧場與洗選場負責，另根據「動物用藥品管理法」可裁罰違規使用芬普尼的畜牧場六萬元到卅萬元，另依「食品安全衛生管理法」，可處以六萬至二億元罰鍰。

昨天各縣市都積極進行查緝，新竹縣預防性下架二六〇顆可疑雞蛋。南市教育局立即啟動全市學校午餐蛋品安全清查，均未使用此次芬普尼案相關批號之系列蛋品。

4日檢出後即啟動下架

姜至剛說明，食藥署自二〇一八年起與地方衛生局執行禽畜水產品藥物殘留監測，截至今年十月均未出現農藥殘留違規，這次為七年來首見。十一月四日確認蛋品芬普尼殘留量超標後，彰化縣衛生局立即啟動同批號產品下架回收，隔日收回約六千二百六十顆，其餘多數已售出。

彰化縣衛生局六日再抽驗仍見異常，縣府管制移動並通知各縣市回收。八日再驗仍不合格，食藥署九日公布溯源編號「I47045」，以及需回收蛋品的洗選日期，涉及洗選日期為十月二十三日、二十七日、三十日及十一月三日。

姜至剛指出，該牧場除供貨洗選場外，亦提供籃蛋予台中兩處市場，均已完成下架回收。

飼料未檢出芬普尼

彰化縣動物防疫所昨天會同縣府環保局、衛生局再次採樣周邊土壤、雞隻羽毛與雞蛋，現場未發現芬普尼，飼料也未檢出。文雅畜牧場採高床式養雞，共飼養約四萬九千隻蛋雞，場域周圍為農田，污染源仍待釐清。

專家推測環境藥劑污染

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，早就禁用芬普尼於雞隻，但可用於環境消毒劑或清潔劑等，目前檢測出的藥劑殘留量低，推測可能是部分批次的雞蛋被環境藥劑污染；養雞協會補充，成年人日吃超過八顆芬普尼殘留雞蛋，才會超出每日容許攝入量。

彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋被檢出芬普尼代謝物含量超標，該牧場四周多為農田，污染源到底是來自場內或場外，待相關單位檢驗釐清。（記者陳冠備攝）

