馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮估撤近5千人

馬太鞍溪堰塞湖昨提升為紅色警戒，花蓮縣府執行強制撤離。 （花蓮縣鳳林警分局提供）

鳳凰颱風逼近，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨提升為紅色警戒，花蓮縣政府啟動一級應變，光復、鳳林及萬榮三鄉鎮警戒範圍內保全戶合計近五千人，執行強制撤離作業，截至昨晚六點實際撤離二六八六人，進入收容所約六百五十人。

總統賴清德強調，各縣市預期會有豪大雨量、土石流的潛勢地區，應該做好優先撤離工作，特別是花蓮，該撤離就要撤離，大家共同做好防颱準備，讓傷害降到最低。

昨天上午撤離時訊息混亂，導致很多光復災民收到紅色警戒簡訊後無所適從。光復鄉長林清水說，鄉公所一早就已緊急調派人手，包括替代役等支援，先把七個收容所的設備、物資等安排就位，下午一點開始撤離民眾，安排六輛遊覽車、十輛軍用卡車支援，搭載民眾到收容所避難。

花蓮縣政府指出，光復、鳳林、萬榮三鄉鎮十一村里三〇二一保全戶合計六二九八人，實際居住四九一〇人，撤離人數以光復鄉最多達到四七三三人，可選擇依親、垂直避難及收容所，但上次淹水達到一百五十公分的住戶須依親或到收容所。

公路局東區養護工程分局指出，因水位上升快速，台九線馬太鞍溪便道昨天下午四點半起封閉。

