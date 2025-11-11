為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮估撤近5千人

    2025/11/11 05:30 記者王錦義、林曉雲／綜合報導
    馬太鞍溪堰塞湖昨提升為紅色警戒，花蓮縣府執行強制撤離。 （花蓮縣鳳林警分局提供）

    馬太鞍溪堰塞湖昨提升為紅色警戒，花蓮縣府執行強制撤離。 （花蓮縣鳳林警分局提供）

    鳳凰颱風逼近，花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨提升為紅色警戒，花蓮縣政府啟動一級應變，光復、鳳林及萬榮三鄉鎮警戒範圍內保全戶合計近五千人，執行強制撤離作業，截至昨晚六點實際撤離二六八六人，進入收容所約六百五十人。

    總統賴清德強調，各縣市預期會有豪大雨量、土石流的潛勢地區，應該做好優先撤離工作，特別是花蓮，該撤離就要撤離，大家共同做好防颱準備，讓傷害降到最低。

    昨天上午撤離時訊息混亂，導致很多光復災民收到紅色警戒簡訊後無所適從。光復鄉長林清水說，鄉公所一早就已緊急調派人手，包括替代役等支援，先把七個收容所的設備、物資等安排就位，下午一點開始撤離民眾，安排六輛遊覽車、十輛軍用卡車支援，搭載民眾到收容所避難。

    花蓮縣政府指出，光復、鳳林、萬榮三鄉鎮十一村里三〇二一保全戶合計六二九八人，實際居住四九一〇人，撤離人數以光復鄉最多達到四七三三人，可選擇依親、垂直避難及收容所，但上次淹水達到一百五十公分的住戶須依親或到收容所。

    公路局東區養護工程分局指出，因水位上升快速，台九線馬太鞍溪便道昨天下午四點半起封閉。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播