鳳凰暴風圈 今夜至明晨觸陸／氣象署預估明天下半天登陸 專家研判地點位於雲林至高雄間

鳳凰颱風來襲，台南椪柑正值產季，果農忙搶收，希望將損失減到最低。（記者王涵平攝）

鳳凰颱風朝台灣襲來，暴風圈將於今天深夜至週三清晨接觸台灣陸地，針對登陸點，中央氣象署預估週三下半天有機會自嘉義以南登陸；氣象專家則表示仍有變數，初步來看，雲林至高雄區段都有機會。

宜蘭今列超大豪雨警戒區

氣象署預報員林秉煜表示，受共伴效應影響，今天大台北山區、東半部地區、恆春半島留意豪雨以上降雨，其中宜蘭可能達「超大豪雨」等級，列降雨警戒區域。南部地區受外圍環流影響，降雨機率也高。明天颱風接近，中南部、花東降雨比北部多；後天颱風遠離，北台灣仍須留意局部較大雨勢。

請繼續往下閱讀...

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，氣象資料尚有變化，颱風可能登陸點仍有變數，不過初步來看，雲林至高雄區段機會較高。

農業部農村水保署昨晚針對宜蘭蘇澳鎮發布廿一條土石流黃色警戒，也預估今天早上蘇澳鎮、花蓮秀林鄉等部分區域會進入土石流紅色警戒。

雲林、台南搶收稻作、椪柑

由於鳳凰可能在雲林到高雄之間登陸，雲林地區正值二期稻作收割期，稻農這兩天忙著搶割，西螺鎮農會三處稻穀乾燥廠廿四小時不打烊收稻穀，西螺林姓農民說，原本計劃三、四天後才要收割，聽到颱風要來，擔心被老天爺「搶收」，趕緊先請人收割。台南椪柑也正值產季，果農忙搶收，希望將損失降到最低。

南投仁愛鄉是蔬菜大宗產區，本週有高山菠菜及高麗菜和甜椒收成，農民昨加快採收，以免風雨造成農路或力行產業道路中斷運不出去。

阿里山林鐵停駛3天

交通方面，阿里山林鐵今日上山及明、後天全線停駛；金門水頭往返廈門五通、水頭往返泉州石井小三通航線，今日停航。遊樂區方面，包括武陵農場、福壽山農場、清境農場，以及大雪山、八仙山、奧萬大及武陵國家森林遊樂區，今日下午二時起預警性休園；能高越嶺國家步道和天池山莊、合歡山國家森林遊樂區則從今日上午八時起暫停對外開放。

林業保育署台中分署提醒，受颱風外圍環流影響，山區風雨將漸趨明顯，民眾應儘量避免前往山區及從事山域活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法