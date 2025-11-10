為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風環流+東北季風 新北明恐大雨

    2025/11/10 05:30 記者賴筱桐、羅國嘉、江志雄／綜合報導

    中央氣象署預測鳳凰颱風今天將朝台灣方向移動，外圍環流將與東北季風形成共伴效應。新北市政府表示，今天起新北市會開始降雨，北海岸及東側山區雨勢較為明顯，共伴效應影響預計週二（明天）達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生機率。新北市長侯友宜昨表示，防颱準備工作逐漸就緒，會全力以赴守護人民安全。

    新店坍塌擋土牆 緊急噴漿防護

    針對日前新店區錦秀、碧瑤社區邊坡擋土牆坍塌，工務局表示，為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，預計今天全數完成，撤離住戶將持續安置在收容場所。

    此外，工務局協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，但未來連續降雨恐造成土石鬆軟，山坡地社區勿掉以輕心。適逢大潮，沿海浪高可達五米，民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。

    針對颱風是否停班、停課，現由地方政府決議，國民黨立委洪孟楷提議颱風假回歸中央。侯友宜認為，中央對於颱風資訊要建立更快速的標準，即時提供給地方，中央跟地方共同合作，面對颱風假決策。

    頭城釣客被大浪打落海 不治

    宜蘭近海海象不佳，一名住在桃園的五十四歲鄧姓男子，昨天下午在頭城鎮桶盤堀漁港垂釣時，遭大浪打入海中，其他釣客見狀趕緊將他拉上岸，但鄧男已失去意識，送醫急救仍回天乏術。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播