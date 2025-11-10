颱風環流+東北季風 新北明恐大雨

中央氣象署預測鳳凰颱風今天將朝台灣方向移動，外圍環流將與東北季風形成共伴效應。新北市政府表示，今天起新北市會開始降雨，北海岸及東側山區雨勢較為明顯，共伴效應影響預計週二（明天）達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生機率。新北市長侯友宜昨表示，防颱準備工作逐漸就緒，會全力以赴守護人民安全。

新店坍塌擋土牆 緊急噴漿防護

針對日前新店區錦秀、碧瑤社區邊坡擋土牆坍塌，工務局表示，為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，預計今天全數完成，撤離住戶將持續安置在收容場所。

此外，工務局協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，但未來連續降雨恐造成土石鬆軟，山坡地社區勿掉以輕心。適逢大潮，沿海浪高可達五米，民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。

針對颱風是否停班、停課，現由地方政府決議，國民黨立委洪孟楷提議颱風假回歸中央。侯友宜認為，中央對於颱風資訊要建立更快速的標準，即時提供給地方，中央跟地方共同合作，面對颱風假決策。

頭城釣客被大浪打落海 不治

宜蘭近海海象不佳，一名住在桃園的五十四歲鄧姓男子，昨天下午在頭城鎮桶盤堀漁港垂釣時，遭大浪打入海中，其他釣客見狀趕緊將他拉上岸，但鄧男已失去意識，送醫急救仍回天乏術。

