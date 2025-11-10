（新北）三芝消防分隊、衛所廳舍老舊 議員建議共構重建

新北市議員鄭宇恩盼市府將三芝衛生所重建並增設門診科別。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區消防分隊與衛生所長年受限空間狹小、設施老舊，影響消防員備勤與民眾就醫品質。市議員鄭宇恩要求市府改善，建議衛生所與消防分隊共構重建，並增設眼科、血液透析（洗腎）等門診科別。市長侯友宜允諾，將請相關單位共同研議。

新北市府︰相關單位共同研議

鄭宇恩指出，守護民眾生命財產安全的消防員理應有更安全、舒適的工作環境，但是三芝區消防分隊空間老舊狹窄，甚至是鐵皮屋搭建，有必要改善消防員的備勤環境；另外，衛生所長輩候診環境很不友善，盼重建時一併擴充醫療服務，包含增加眼科、血液透析（洗腎）等門診科別，讓更多三芝或北海岸的民眾就近獲得完整醫療照護。

鄭宇恩說，三芝消防分隊與衛生所都面臨「空間太小、設施太舊」的困境，希望消防局和衛生局共同編列預算，推動建築物共構、重建，提升土地使用效率和公衛服務品質，同時保障消防員的工作權益。

消防局將配合評估 衛局積極覓地

消防局回應，三芝分隊現有新棟建築物尚未達使用年限，舊棟建築物已完成耐震補強作業，廳舍使用情形良好，且足供消防同仁執勤所需，後續將會配合衛生局評估共構可行性。

針對三芝衛生所重建案，衛生局指出，已積極尋覓土地，並評估與鄰近消防分隊合建的可行性。衛生局每年都會評估並協助衛生所房舍修繕，提供有品質的醫療公衛服務。另外，衛生所多數以家醫科醫療服務為主，提供在地居民門診及保健服務，三芝衛生所將視在地民眾的健康問題及需求等，連結醫療資源、行動醫療或開設特別專科門診。

