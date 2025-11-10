（新北）板橋府中商圈大店招租 小店擴往巷弄

板橋府中商圈近來有許多店家歇業，張貼出租廣告。（記者賴筱桐攝）

消費型態轉變 中山路上不少店面租不出去 經發局︰月月有活動活絡經濟

鄰近捷運府中站的新北市板橋區府中商圈，過去有「小西門町」稱號，近來有民眾發現，多家店面歇業並張貼出租廣告，部分店面甚至空了一年以上無業者進駐，令人感嘆商圈發展沒落。經濟發展局表示，因應消費型態轉變，市府透過跨局處合作，以「月月有活動」為目標，活絡地區經濟。

請繼續往下閱讀...

居民感嘆 「小西門町」失去往日繁華

四十三歲板橋居民劉先生說，捷運府中站早期是板橋火車站所在位置，又稱為後站商圈，來往人潮眾多、非常熱鬧，如今中山路上一整排店家大門深鎖，逛街人潮稀落，失去往日的繁華。

板橋區商圈景觀發展協會理事長周依蝶說，目前張貼招租廣告幾乎都是大坪數店面，租金偏高，房東不願意調降，因人事、物價等各項成本上漲，店家經營困難，如果租金負擔過重，小型商家當然無法支撐，恐怕只有大型連鎖品牌才扛得住。

業者︰大坪數租金高 連鎖品牌才扛得住

周依蝶表示，近年府中商圈消費型態逐漸轉變，雖然整體聚落效應有待加強，但是特色店家往巷弄發展，常有網友在IG等社群平台分享咖啡廳或文青風格小店，吸引年輕人朝聖；在市府和商圈店家努力下，府中萬聖節已創造出品牌，但是不希望只有一年一度的大型活動才能創造人潮和商機，目前規劃推出導覽手冊集章或旅遊護照方式，鼓勵遊客造訪店家消費，並運用府中廣場空間，假日邀請文創小店或美食餐車進駐，為商圈注入活力。

年輕人 喜歡循地圖找精緻特色店家

經發局商業發展科科長陳漫瑄指出，隨著消費習慣改變，越來越多店面朝小坪數、陳列精緻的模式經營，加上電子地圖越趨完善，臨主要道路已不是業者選擇經營點位的必要條件。近年府中商圈店家有逐步往周邊巷弄擴展的傾向，例如早午餐、咖啡廳進駐，尤其廣受年輕人喜愛的餐酒館有明顯增加趨勢，今年五月首次結合府中地區十五個餐酒館共同辦理「府中醉夏趴」活動，成效不錯。

陳漫瑄表示，為增加府中商圈熱度，市府透過跨局處合作，以「月月有活動」為目標，持續辦理特色活動，例如每年十月的「府中奇幻城」及即將展開的「新北耶誕城」，期望透過公私協力，活絡地區經濟。

府中商圈近年消費型態轉變，越來越多店面朝小坪數、陳列精緻的模式經營。（記者賴筱桐攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法