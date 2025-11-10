從花蓮象鼻隧道攀岩下海灘 1女溺死

舊蘇花公路象鼻隧道下海灘，有人被海浪捲走，花蓮縣消防局獲報趕往救援。（花蓮縣消防局提供）

來自台南一行十六人的旅客昨前往舊蘇花公路象鼻隧道附近遊玩，其中有一名六十二歲張姓女子被海浪捲走，花蓮縣消防局、海巡、空勤等單位進行陸海空搜救，張女經直升機吊掛上來後已無生命跡象，送醫仍不治，詳細意外原因需進一步調查。

初步了解，一行遊客共八男、八女從台南到花蓮旅行，昨上午九點多到舊蘇花公路的象鼻隧道附近，攀爬岩壁到隧道下方的海灘戲水，過程中一名張姓女子不幸遭海浪捲走，消防局偕同海巡單位無人機進行搜索，發現溺水者蹤跡，隨即派遣空勤總隊直升機，以吊掛方式救援，不過張女已無生命跡象。

另外，有四名民眾受困在下方沙灘約五十米深的位置，花蓮縣消防局特搜大隊等救難人員共九人，利用繩索技術，下午約一點協助四名民眾脫困。

象鼻隧道日治時期稱「八號隧道」，是一九三一年開始通行巴士的第一代蘇花公路的十一座隧道之一，遠觀有如大象鼻子，台灣銀行一九六一年發行的壹圓紙鈔，鈔票上的圖案就是象鼻隧道，由於臨海景色壯麗，近年成為新興的攀岩景點，遊客須從蘇花公路台九丁線下切到海岸，具危險性，曾發生多起墜崖意外事故。

