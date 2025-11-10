《蘭陽女教先鋒》 書寫「三高女」求學艱辛

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左六）、新書作者張美鳳（右六），與受訪者合影。（宜縣府提供）

宜蘭縣史館昨天舉辦「蘭陽女教先鋒—三高女校友的故事」新書發表會，日治時期的台北第三高等女學校（簡稱三高女），是中山女高的前身，昔日有七十一名宜蘭女學生翻山越嶺到此求學，新書內容呈現宜蘭女性教育史重要篇章。

日治時期71女 翻山越嶺去讀書

三高女在一八九七年建校，曾是台灣唯一公立女學校，吸引全國各地女學生就讀，後來中南部陸續成立高等女學校，改以招收北部女學生為主，宜蘭縣在國立蘭陽女中前身蘭陽高等女學校一九三八年創辦之前，三高女是宜蘭女性接受中等教育的首選。

宜蘭女性史研究者、新書作者張美鳳考證，日治時期，宜蘭有七十一名女學生北上就讀三高女，宜蘭線鐵路尚未通車時期，必須翻山越嶺才能抵達台北。宜蘭縣代理縣長林茂盛也參加新書發表會，向宜蘭女性先行者致意。

由於宜蘭三高女校友逐漸凋零，張美鳳轉而訪談家屬，共訪問二十五名家屬，已故前宜蘭縣長陳進東妻子林桂靜，早年從宜蘭長途跋涉到三高女就學，張美鳳訪問她的女兒陳淑娟、擔任牙醫師兒子陳季文，了解林桂靜求學的艱辛歷程。

張美鳳直指當年三高女畢業後的女性菁英，有人走入政壇，或參與婦女團體、創辦婦女刊物，為女性爭取權益，成為職場上女先鋒。新書每本四百五十元，可洽宜蘭縣史館訂購。

