竹北學校、公園用地 變更產業專區惹議

民團抨擊低價取得土地 再多次變更為「準商業用地」

新竹縣政府正在辦理「變更竹北（縣治附近地區）細部計畫（特色產業專用區土地使用分區管制要點）案」，豆子埔溪畔原本的文小用地五及公園用地三變更為「特色產業專用區」，引發公民團體熱議，抨擊縣府「低價跟人民取得土地，再變更成準商業用地」，且竹北迄今尚無社會住宅，建議應變更為社會福利設施用地，與中央合作推動社宅或是老人住宅區。

請繼續往下閱讀...

產發處：可提意見討論

產發處說明，此次變更未涉及使用分區及開發方式的變更，公民團體如認為不妥，可提出書面意見，以利提案單位研析並納入都委會討論。

台灣客社秘書長曾綉雅指出，這塊地原本以蓋國小的名義徵收，後變更為特色產業專用區，現在又要修改土地使用分區管制，變成可以蓋不動產租賃、餐廳、休閒產業等，幾乎同於「準商業用地」。她痛批縣府用低價向人民取得土地，再一次次變更，最後竟然成為準商業用地，未來縣府將設定地上權委外開發，實在不妥。

竹北房價高 建議蓋社宅

新竹縣社會住宅推動聯盟發言人蔡朝翔表示，竹北地區目前沒有社會住宅，且房價過高，年輕人購屋、租屋都不易，建議重新考量土地使用分區。建築師林志成也說，竹北是高度商業化的城市，卻缺乏照顧經濟弱勢族群的住宅。

曾綉雅、蔡朝翔和林志成都建議縣府，經由個案變更或第四次通盤檢討的機會，將「特色產業專用區」變更為社會福利設施用地，由國家住都中心興建只租不售的社會住宅或老人住宅，將竹北僅存完整的公有地，提供給買不起房或未來越來越租不到房的老人，實踐居住正義。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法