北桃交界大棟山大湖坑步道 月底開放

桃園市龜山區、新北市樹林區交界的「大棟山風景特定區」二〇二三年九月畫設，桃園市觀光旅遊局為強化步道串聯與導覽機能，斥資三千萬元進行「大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，打造大棟山首條全新步道大湖坑步道已經完工，全長約一．四公里，預計十一月底開放，串連環台北天際線，形塑完整登山路網。

斥資3千萬優化 觀光資源豐富

觀旅局長陳靜芳表示，大棟山風景區位於新北市與桃園市的交界，海拔四〇五公尺，是林口台地脈稜的最高峰，也是台灣小百岳之一，除了有串連到雙北的步道，也擁有泠泉、煤礦、磚窯及古戰場等豐富觀光資源；大湖坑步道為區內第一條全新整修的步道，將持續推動大棟山風景特定區的各項觀光建設，串聯鄰近新北鶯歌、樹林及桃園龜山，成為全新山林旅遊景區。

大棟山擁有豐富的人文及生態，大湖坑步道除了升級友善設施，也針對在地特有的煤礦產業及隨處可見的蜻蜓、豆娘等導入人文及生態解說內容，讓民眾在健行過程中，欣賞自然景致，也深入認識大湖坑地質與文化底蘊，相關解說設施採用自然素材，沿線裝置藝術以石材排列出蜻蜓造型作為解說牌誌，另以不同種類木材製作觸感展示區，讓遊客認識各種木材的質地與特性。

北、桃交界全新景區，大棟山大湖坑步道月底開放。 （記者李容萍攝）

