桃市大園橫埔段 將建970戶社宅

大園區橫埔段社宅規劃與監造案決標，這也是大園區首個社宅案，圖為模擬圖。（桃園市住宅處提供）

航空城計畫內 全市最大社宅基地 近機捷A16橫山站 2027年開工

桃園市政府計畫在大園區航空城推出約九七〇戶的社會住宅，市府住宅發展處表示，近期已完成大園區橫埔段社會住宅規劃與監造案決標，這是市府在大園區的首個社會住宅案，更是桃園市最大的社宅基地，預計二〇二七年下半年開工、二〇三一年完工啟用。

聯外道已開闢 北側規劃60米道路

住宅處長陳智仁說，社宅基地位於大園區中正東路，距離機場捷運A16橫山站約一．六公里，離未來捷運綠線G17站僅約八百到九百公尺，因位處航空城計畫內，基地聯外道路已經開闢，周邊有埔心國小、埔心街郵局，基地北側也已規劃開闢六十公尺寬的園林道路、七星堆埤塘公園等，位置絕佳。

陳智仁指出，此社宅案規劃興建地下兩層、地上九層建築群，總樓地板面積約十三．三萬平方公尺，換算約四萬坪，將興建約九七〇戶住宅，規劃一房型、二房型及三房型，房型比為三：四：三，提供給在航空城工作的青年及年輕小家庭，另保留約五％的無障礙房型，滿足不同族群與年齡層的居住需求；至於公共服務設施方面，預計保留約五三〇坪，規劃設置公托中心及身心障礙者社區日間照顧空間，同時預留部分空間供身障生活服務使用。

一、二房型占7成 提供青年及小家庭

陳智仁表示，大園區橫埔段社宅基地是桃園目前最大的社宅基地，將超過中壢一號社宅，興建費用初估約八十九億八千餘萬元，規劃上強調開放空間，結合航空城整開區內道路，提供人本動線、商店及公共設施，公共空間可讓附近居民舉辦活動、活絡社區，同時也滿足居民日常所需。

住宅處指出，桃園市社宅政策穩健推進，目前完工入住四三七四戶、興建中一六三一戶，完成決標正規劃設計中的社宅有三九四〇戶，持續朝二〇三〇年總量突破一萬戶的目標前行。

大園區橫埔段社宅基地。（桃園市住宅處提供）

