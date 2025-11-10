為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣亦捷客運缺駕駛 3路線假日減班

    2025/11/10 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    亦捷科際客運因駕駛人力不足，十一月假日三條路線減班，一條路線停駛。（記者彭健禮攝）

    代駛苗栗縣公路客運路線的亦捷科際客運，因駕駛人力不足及排休問題，十一月的八、九、十五、十六、廿二、廿三、廿九及卅日等四個週六日，「五六六四」、「五六六九」、「五六五九」三路線，由應行駛卅六班次減為行駛廿八班次；「五六六七」則停駛。

    交工處：監理單位主管 將積極協調

    苗縣府交通工務處說，對於亦捷客運因駕駛人力不足及排休問題，於假日部分路線減班，交工處也感到很無奈，惟公路客運的主管機關是交通部公路局的監理單位，縣府只能積極協調因應。

    新竹區監理所指出，「五六六四」路線原應有十個班次，十一月週六日減兩班，行駛八班次；「五六六九」路線應有十八個班次，減四班，行駛十四班次；「五六五九」路線則原應有八個班次，減兩班，行駛六班次。「五六六七」原兩個班次停駛。

    亦捷客運十一月週六日行駛班次、發車時間為，「五六六四」路線：苗栗端下午兩點。「五六六四」路線：三義端下午三點。「五六六九」路線：苗栗端上午七點卅分、十點十分。「五六六九」路線：後龍端上午七點卅五分、十一點四十分。「五六六七」路線：後龍端上午十點四十分。「五六六七」路線：三湖端上午十一點十分。「五六五九」路線：苗栗端下午五點。「五六五九」路線：北河端下午五點四十分。

