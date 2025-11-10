大林蒲遷村 明年啟動土地協議價購

高雄大林蒲遷村再推進一步！高市都發局昨宣告，明年一月一日起，將陸續啟動土地與宗教設施協議價購，將與土地所有權人簽訂協議價購同意書，啟動實質遷村。

高市府說明，自二〇二六年一月一日起，市府將陸續辦理宗教設施及住商區土地的協議價購說明會，向土地所有權人說明選地與抽籤配地原則，並簽署協議價購同意書。

請繼續往下閱讀...

二〇二六年三月起，將受理宗教設施土地增購申請及審查，同步辦理住商區土地個別分配、合併分配及合併抽籤等選擇登記作業，以確保作業流程順暢銜接。

在非住商區土地部分，市府已委託估價師逐筆重新估價，預計二〇二六年二月完成估價作業、三月送高雄市估價師公會協審確定地價，五月辦理非住商區土地協議價購說明會，讓整體遷村作業無縫銜接。

市府指出，自二〇二四年六月召開第五次說明會後，多數鄉親表達加速遷村的殷切期盼，市府與經濟部也積極回應，持續加快環評與都市計畫審查等相關程序。

最新公布的遷村協議價購作業時程，為雙方多次會商後訂定的具體目標，不僅回應地方居民長年訴求，也展現市府照顧居民，推動遷村的決心。

都發局強調，將持續透過部市會議平台與中央密切合作，確保各項遷村工作穩健推進滾動檢討，讓居民能夠加速遷入新家園，迎接新生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法