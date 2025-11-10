為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣傳承客語 打造全齡多元沉浸系統

    2025/11/10 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    小學老師邱詩琪（左）和就讀國中的兒子葉凊瑞（右）獲屏縣模範客語家庭表揚，母親賴阿美（中）是重要推手。（記者羅欣貞攝）

    小學老師邱詩琪（左）和就讀國中的兒子葉凊瑞（右）獲屏縣模範客語家庭表揚，母親賴阿美（中）是重要推手。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣客家人口有十八．七萬人，比例廿三．一％，因新世代逐漸流失說客語能力，為傳承客語，屏東縣政府針對不同年齡層對象，從家庭、社會、學校等不同領域規劃推廣措施，打造全齡客語沉浸系統，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言。

    表揚模範客語家庭 利用資源多聽多講

    屏縣府昨表揚十戶模範客語家庭，其中邱詩琪、葉凊瑞母子均已通過初級認證；擔任國小教師的邱詩琪說，母親賴阿美廿幾歲從中部嫁到屏縣客庄，完全不會說客語，向同事學習加上身處客語環境下，練出一口流利客語，成為她增進客語能力的最佳指導者，假日她還常將兒子葉凊瑞送去母親家特訓，建議想要重拾客語者，可多利用電視、網路資源，多聽、多講，只要開始就不嫌晚。

    縣府客家事務處長李明宗表示，縣府將持續跨領域推動客語發展，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言；行政院客委會語言發展處副處長吳昌成表示，客家語言的推動相當重要，盼小朋友在學校透過沉浸式教學、客語課程學到客語後回家繼續講，尤其三十五歲以下的年輕人也和小朋友一起複習，就能把客語講回來。

    長照職場開辦研習班 社區設置伯公照護站

    客務處統計，過去一年來在學校推動客語沉浸教學，共有六百五十四位學童參與，為家庭舉辦的客話講故事與家庭親子系列課程有六千五百人次參加，為長照職場開辦六班客語研習班，八十一人完訓後提供客庄長輩客語貼心服務，至於在社區設置的「伯公照護站」，也舉辦客家文化活動，吸引兩萬人次參與，此外，全縣已有六百廿六家商店提供客語服務，合力營造社區客語生活圈。

    萬巒幼兒園小朋友演出精彩客家樂舞。（記者羅欣貞攝）

    萬巒幼兒園小朋友演出精彩客家樂舞。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播