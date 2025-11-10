屏縣傳承客語 打造全齡多元沉浸系統

小學老師邱詩琪（左）和就讀國中的兒子葉凊瑞（右）獲屏縣模範客語家庭表揚，母親賴阿美（中）是重要推手。（記者羅欣貞攝）

屏東縣客家人口有十八．七萬人，比例廿三．一％，因新世代逐漸流失說客語能力，為傳承客語，屏東縣政府針對不同年齡層對象，從家庭、社會、學校等不同領域規劃推廣措施，打造全齡客語沉浸系統，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言。

表揚模範客語家庭 利用資源多聽多講

屏縣府昨表揚十戶模範客語家庭，其中邱詩琪、葉凊瑞母子均已通過初級認證；擔任國小教師的邱詩琪說，母親賴阿美廿幾歲從中部嫁到屏縣客庄，完全不會說客語，向同事學習加上身處客語環境下，練出一口流利客語，成為她增進客語能力的最佳指導者，假日她還常將兒子葉凊瑞送去母親家特訓，建議想要重拾客語者，可多利用電視、網路資源，多聽、多講，只要開始就不嫌晚。

請繼續往下閱讀...

縣府客家事務處長李明宗表示，縣府將持續跨領域推動客語發展，深化在地客語傳承，讓客語在屏東深根、茁壯，成為世代共用的生活語言；行政院客委會語言發展處副處長吳昌成表示，客家語言的推動相當重要，盼小朋友在學校透過沉浸式教學、客語課程學到客語後回家繼續講，尤其三十五歲以下的年輕人也和小朋友一起複習，就能把客語講回來。

長照職場開辦研習班 社區設置伯公照護站

客務處統計，過去一年來在學校推動客語沉浸教學，共有六百五十四位學童參與，為家庭舉辦的客話講故事與家庭親子系列課程有六千五百人次參加，為長照職場開辦六班客語研習班，八十一人完訓後提供客庄長輩客語貼心服務，至於在社區設置的「伯公照護站」，也舉辦客家文化活動，吸引兩萬人次參與，此外，全縣已有六百廿六家商店提供客語服務，合力營造社區客語生活圈。

萬巒幼兒園小朋友演出精彩客家樂舞。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法