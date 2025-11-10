為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    在宅急症照顧 擬擴至所有感染症患者

    2025/11/10 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部研議在宅急症照顧計畫對象，未來擴及所有感染症患者。圖為雲林縣配合實施在宅急症照護，成效卓著。（資料照，雲林縣衛生局提供）

    衛福部研議在宅急症照顧計畫對象，未來擴及所有感染症患者。圖為雲林縣配合實施在宅急症照護，成效卓著。（資料照，雲林縣衛生局提供）

    衛福部自去年七月起推動「在宅急症照顧計畫（HAH）」，開放三大感染症患者在家接受抗生素治療，後於今年八月推動「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，讓病情穩定的成人感染症患者可在門診持續用藥。衛福部長石崇良表示，未來將研議擴大在宅急症照顧計畫適用對象，比照OPAT、擴及所有感染症患者。

    出院後可回家持續打抗生素

    石崇良昨出席「二〇二五台灣社區整合照顧研討會」時指出，目前HAH僅限於肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大感染症患者，而OPAT適用對象則包括所有感染症，也已經導入「提早出院在家治療（ESD）」，讓患者不見得要住院到完全康復就能先回家休養。

    此外，石崇良說，為照顧更多感染症患者，衛福部規劃將在宅急症照顧計畫與門診靜脈抗生素治療的患者接軌，另也將在宅急症照顧計畫的照顧對象擴及所有感染症患者，並規劃將在宅急症照顧計畫的患者與提早出院在家治療結合，讓病況穩定的患者可以回家持續施打抗生素。

    研議提供醫師收案前評估費用

    石崇良也提到，將研議提供醫師收案前評估費用，並適用遠距評估，同時放寬HAH專屬門診的收案人數，讓更多患者受治。藥品方面則持續規劃「衛星藥局網」儲備來縮小調度，也將透過家醫群的區域聯防，降低醫師工作壓力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播