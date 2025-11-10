在宅急症照顧 擬擴至所有感染症患者

衛福部研議在宅急症照顧計畫對象，未來擴及所有感染症患者。圖為雲林縣配合實施在宅急症照護，成效卓著。（資料照，雲林縣衛生局提供）

衛福部自去年七月起推動「在宅急症照顧計畫（HAH）」，開放三大感染症患者在家接受抗生素治療，後於今年八月推動「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」，讓病情穩定的成人感染症患者可在門診持續用藥。衛福部長石崇良表示，未來將研議擴大在宅急症照顧計畫適用對象，比照OPAT、擴及所有感染症患者。

出院後可回家持續打抗生素

石崇良昨出席「二〇二五台灣社區整合照顧研討會」時指出，目前HAH僅限於肺炎、泌尿道感染及軟組織感染等三大感染症患者，而OPAT適用對象則包括所有感染症，也已經導入「提早出院在家治療（ESD）」，讓患者不見得要住院到完全康復就能先回家休養。

此外，石崇良說，為照顧更多感染症患者，衛福部規劃將在宅急症照顧計畫與門診靜脈抗生素治療的患者接軌，另也將在宅急症照顧計畫的照顧對象擴及所有感染症患者，並規劃將在宅急症照顧計畫的患者與提早出院在家治療結合，讓病況穩定的患者可以回家持續施打抗生素。

研議提供醫師收案前評估費用

石崇良也提到，將研議提供醫師收案前評估費用，並適用遠距評估，同時放寬HAH專屬門診的收案人數，讓更多患者受治。藥品方面則持續規劃「衛星藥局網」儲備來縮小調度，也將透過家醫群的區域聯防，降低醫師工作壓力。

