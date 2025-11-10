台灣人壽祖孫三代健走 家庭團聚健康永續

台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶、公益大使阿Ken於動物園走出健康。（台灣人壽提供）

健康、永續「家」在一起！中信金控子公司台灣人壽「祖孫三代健走」八日於台北市立動物園登場，公益大使阿Ken、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊球員徐紹予與黃鈞聲、台中台壽霸龍成棒隊球員林哲佑與楊正宇、中信飛牡蠣電競戰隊選手徐士傑與沈宗樺、Passion Sisters啦啦隊，陪伴二〇〇〇名大小朋友走出健康。

「祖孫三代健走」每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代暖心回憶，十四年來足跡遍及全台，累計已走出約四十四萬公里，相當繞台灣約三九六圈。

請繼續往下閱讀...

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽與母公司中信金控長期投入公益、推廣跨世代健康自主管理，期盼透過祖孫三代健走的家庭團聚日，讓健康、生態永續成為「家」在一起的力量。

今年健走吹永續風，不僅安排「台灣動物區」專場生態導覽，介紹本土野生動物，健走還行經極度瀕危物種「斑哥羚羊區」，目前動物園僅存五隻雌性斑哥羚羊，面臨「斷香火」危機，姐妹園美國休士頓動物園十一月送來一隻雄性斑哥羚羊，肩負延續生物多樣性重責大任，期望有更多民眾關注珍稀物種。

健走活動也設置多個知識關卡，台灣人壽「防詐特攻隊」攜手中國信託銀行、台北市文山一分局共同宣導反詐；台灣人壽「健康樂活管家」平台「守護時光計畫」，提供失智衛教、聽力檢測，寓教於樂讓民眾了解「聽力健康」與「失智」的關聯性，把預防觀念帶進生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法