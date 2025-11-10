高鐵對號座想提前改搭 今起需換票

高鐵新制上路，旅客若提前一個小時以上要搭車，需先換票再進站。（記者吳亮儀攝）

今天起，臨時或緊急情況要搭高鐵，可較易買得到對號座位！台灣高鐵公司今日起上路新制，「對號座」旅客若想提前一小時以上改搭不同班次的列車，即起需先更換欲搭乘班次的車票，才能進站搭車，避免原班次座位閒置、也能讓更多需臨時搭高鐵的旅客能買到票。

尖峰時段的高鐵對號座位常一票難求，但不少旅客都曾發現，整趟旅程中，對號車廂內一直有空位都沒人坐，但上車前明明看到車站電子看版顯示該班列車已無對號座位。

請繼續往下閱讀...

早期高鐵通車期間，為方便對號座旅客臨時調整行程，因此提出權宜措施，讓對號座旅客免換票就可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其它車次空位或是自由座。

每月閒置座位逾6萬個

然而近年高鐵觀察，這類現象越來越頻繁，特別是假日或疏運期間未換票就提前搭車的人數更多，此舉除了造成原班次的對號座位被浪費了，其他臨時得搭高鐵的旅客也常買不到對號座位。

高鐵統計，旅客提早進站搭車，導致原購買的對號座位被閒置，平均每天造成約二千多個座位浪費，累計每月高達六萬個以上的空座無法讓其他旅客利用。

為此高鐵從今日起上路新制，落實對號座旅客若提早一小時以上要搭車，需先行換票。新制實施初期，高鐵各車站特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客除可到車站窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。也因旅客距離原購車次的發車時間在一小時以上，應有充足的換票時間。

高鐵也提醒，旅客若有個人特殊因素，例如緊急醫療需求、家人突遭變故等，可主動告知高鐵人員，將由車站人員積極協助、迅速處理。高鐵也呼籲旅客發揮同理心，若要提早搭車可先行換票，以利座位釋出後，供其他旅客購買。

時常搭乘高鐵南下、北上的旅客宋小姐說，不時會發現對號車廂內座位「從北空到南」，都沒人坐，但同行的友人有時買不到票，只好搭自由座。她認為，高鐵新制上路後，應可空出更多本來就不該被浪費的閒置座位，是不錯的改善措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法