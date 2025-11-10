彰化15萬顆「芬普尼蛋」 流9縣市／食藥署公布產品溯源碼 由各地衛生局啟動回收

高雄市衛生局7日接獲彰化縣衛生局通知，指該縣生產的帶殼雞蛋有3品項農藥「芬普尼」超標，商品流入高雄鳳山大全聯。（高雄市衛生局提供）

彰化文雅畜牧場生產的四批雞蛋經檢驗發現，農藥殘留「芬普尼代謝物」含量超標，影響九項市售包裝蛋品，除彰化已扣六百多盒，其餘約十五萬顆，恐流向桃園、竹縣、台中、雲林、南投、嘉縣市、台南、高雄等其他九縣市，在全聯、楓康等通路商販售，衛福部食藥署昨緊急公布相關產品溯源碼，並由各地衛生局啟動回收。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，食藥署聯合地方執行今年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫，在傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等，抽樣檢驗雞蛋的農藥殘留。

彰化衛生局抽驗販售端「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出芬普尼代謝物〇．〇三ppm已超標，法規殘留容許量僅〇．〇一ppm，衛生局命業者停售並下架回收，同步將畜牧場資訊給農政機關，進行源頭管理與移動管制。

超標蛋來自單一畜牧場

此外，林旭陽表示，經衛生局進一步清查，超標蛋品來自單一畜牧場，且經抽驗發現，尚有三批雞蛋芬普尼也不合格，該畜牧場過去無違規紀錄，後續衛生局也將視情況開罰。

首次用溯源碼追出問題蛋

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這是台灣首次用雞蛋溯源碼追出食安問題蛋，發現後馬上就請動物防疫所進行移動管制，同步在洗選蛋場查驗，經查十多件當中，只有二件超標，其餘沒問題，確認畜牧場不是污染源，懷疑有其它因子的可能。

葉彥伯指出，台灣在二〇一七年傳出芬普尼毒雞蛋，後續展開禁用芬普尼在飼料與除草劑，也推動雞蛋溯源碼，就是洗選蛋上都會有噴印兩排字，上排溯源編號代表所來自的畜牧場，下排則是包裝日期加上生產方式。溯源碼就好比是雞蛋的身分證，民眾可檢視家中蛋品，如果溯源碼跟下架標示相同，退回原購買地點即可，相關產品批號可在食藥署網站查詢。

長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海指出，芬普尼殺蟲劑是透過神經毒性達成殺蟲目的，具中等毒性，動物實驗有增加甲狀腺癌發生風險，雖在人體尚無致癌證據，但大量曝露仍恐引起神經系統病變。

