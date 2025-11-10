鳳凰逼近 恐成58年來首個登陸11月颱／路徑雖類似丹娜絲 因各項條件不同 影響中南部程度有明顯差別

「鳳凰」颱風預估路徑屬於罕見的第9類路徑，如果登陸，將成為58年來首個登陸的11月颱風。圖為小琉球舢舨以繩索互綁防颱。（記者陳彥廷攝）

中颱鳳凰不僅是罕見的十一月颱風，預估路徑更屬罕見的第九類路徑，易釀中南部災害，最近一次案例就是今年七月重創雲嘉南的丹娜絲颱風。不過專家分析，兩者所處季節不同、結構及環境條件不一樣，故強度及影響程度會有明顯落差。至於共伴效應雖屬於「弱共伴」，預估仍會替北部、宜花等地帶來可觀雨勢，民眾應加強戒備。

預估路徑屬第9類 實際影響視強度而定

台灣颱風路徑分為十大類，鳳凰預估路徑屬於第九類，為通過台灣南部向東或東北行進的颱風，僅占歷年颱風統計資料六．六二％。據氣象署統計，歷年十一月曾經發布警報的颱風共有十九個，其中曾登陸台灣的是一九六七年「吉達」，如果鳳凰登陸，將成為五十八年來首個登陸的十一月颱風。

由於欠缺地形屏障，第九類颱風易釀中南部災害，但實際影響仍要視颱風強度而定。此外，前中央氣象局長鄭明典表示，第九類帶來的實際影響也跟接近台灣的角度有關，內圈較強風帶所接觸陸地將較顯著；舉例來說，高屏較不受中央山脈遮擋，會較有感；高雄以北地區則視路徑及角度而定，這就是所謂「預報尚有不確定性」。

至於共伴效應雨勢，鄭明典認為，北方鋒面結構未「特別強」，屬於「弱共伴」，但預估仍會替北部、宜花等地帶來可觀雨勢，不可不防。

專家研判 雙重不利會讓颱風快速減弱

不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，丹娜絲是夏季颱風，環境條件佳，並以中颱強度影響台灣；鳳凰則是秋冬颱風，環境條件不利，台灣海峽水溫比夏季低，及垂直風切相對大，在「雙重不利」下將使鳳凰強度快速且明顯減弱，兩者對台影響將明顯不同。

然而，中南部部分地區可能尚未重建完成，花蓮馬太鞍溪下游區域也待復建，賈新興提醒民眾面對劇烈天氣，仍要「趨吉避凶」做好準備，花蓮預估今天午後開始明顯雨勢，居民應及早配合疏散撤離。

由於氣象署預測鳳凰可能從中部登陸，台中山區的和平及龍井、梧棲、沙鹿區風力陣風預估達七至九級，中市政府昨召開鳳凰颱風災害應變中心會議，除全市加強戒備外，和平區更不排除達到黃色警戒就要撤離。

針對颱風進逼，海運方面，屏東東港、鹽埔往返小琉球航線今天下午起至週三停航，週四則視海象再決定是否復航。遊樂區方面，北大武山國家步道、浸水營國家步道西段今中午十二時起預警性關閉；宜蘭龜山島昨起到十三日封島五天，太平山國家森林遊樂區（含鳩之澤溫泉區）今天下午二點起預警性休園。

