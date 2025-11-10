為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    烤大豬回歸 「田中馬」1.7萬人聞香衝刺

    2025/11/10 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    田中馬經典補給「烤大豬」差點因非洲豬瘟疫情暫停，解禁後，現場準備了兩隻現烤大豬讓跑者大快朵頤。（記者陳冠備攝）

    「二〇二五台灣米倉田中馬拉松」昨日清晨在彰化縣田中鎮熱鬧開跑，吸引一萬七千名跑者參賽，賽道沿途美食補給成為焦點，牛排、桶仔雞、日本麝香葡萄通通上桌。最受期待的「烤大豬」（見圖，記者陳冠備攝），因解禁而澎湃回歸，跑者直呼「就是這一味，田中馬最經典的人情味！」。

    昨上午六點廿分，彰化縣長王惠美等人鳴槍起跑，田中子弟任賢齊首度返鄉參賽，與姚元浩、九孔等藝人同場較勁，今年全馬男子組由日本選手嵜本晃次，以二小時四十一分四十五秒奪冠，女子組則由李明俐以三小時十二分四十秒封后。

    王惠美表示，田中馬拉松於今年榮獲英國「國際社會價值協會」認證，每投入一元可創造四．二七元社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量。

    不過，這場比賽也傳出驚險插曲！六十二歲連續三年捐款百萬，贊助田中馬拉松的張姓男子，參加十公里組，跑到一半突然昏倒、失去呼吸心跳，幸有民眾與救護員急救電擊，恢復心跳與意識，挽回一命。

