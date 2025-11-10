守護台灣葉鼻蝙蝠 彰化四面佛寺出招

彰化四面佛寺擁600隻台灣葉鼻蝙蝠祕境，遭鳳頭蒼鷹突襲（紅圈處）。（王遠憲提供）

彰化四面佛寺卅多年來全力保護的台灣葉鼻蝙蝠祕境，遭到鳳頭蒼鷹突襲，猛禽展現高超技巧，成功抓到一隻就飛走，四面佛寺很痛心，決定利用年底蝙蝠冬天遷移後，修繕「五星級隱密隔間」，終結老鷹抓走蝙蝠夢魘。

將修繕隱密隔間 防鳳頭蒼鷹突襲

彰化市政顧問王遠憲表示，該寺保護的台灣葉鼻蝠，近三年來最大入侵者是黑眉錦蛇，去年則是遭到人為攻擊事件，本月七日下午卻是遇到台灣特有亞種的鳳頭蒼鷹突襲，這讓台灣葉鼻蝠驚嚇過度，馬上自行另找掩體棲息。

請繼續往下閱讀...

王遠憲說，廟方調閱監視器畫面發現，鳳頭蒼鷹飛到四面佛寺，停在陽台女兒牆上，發現這群蝙蝠並突襲。

為了避免猛禽鎖定目標再犯，廟方將主動出擊打造更隱密的隔間，讓鳳頭蒼鷹看不到、黑眉錦蛇也爬不上來的安全密室，守護這處難得的台灣葉鼻蝙蝠祕境。

台灣葉鼻蝙蝠是台灣特有種，也是台灣產翼手目中體型最大的食蟲蝙蝠，選在四面佛秘密基地作為夏天棲地，因為附近有石牌坑親水步道，有乾淨水源與覓食處環境，入冬才會飛往南投的冬棲地，由於蝠與福同音，蝙蝠象徵福氣，四面佛寺多年來都極力保護。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法